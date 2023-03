Lo último: murió Lance Reddick conocido por su participación en ‘John Wick’ y la serie de ‘Resident Evil’ de Netflix

Este viernes 17 de marzo se confirmó el fallecimiento del actor Lance Reddick a los 60 años. Reddick es conocido por su participación en la saga cinematográfica John Wick y las series The Wire y Fringe. También participó en otras producciones entre las que se destacan Lost, American Horror Story, Bosch, The Blacklist, Resident Evil y Godzilla vs. Kong.

El actor nació en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, y estudió en la Eastman School of Music de Nueva York y en la Universidad de Yale, donde se especializó en teatro. El actor inició su carrera en la pantalla chica cuando participó en 1996, con un papel menor, en ‘New York Undercover’ y debutó dos años después en el cine con ‘Witness to the Mob’.

Causas de la muerte

Fuentes policiales en declaraciones para el medio TMZ informaron que el cuerpo sin vida del actor fue hallado en su casa ubicada en Studio City, Los Ángeles, Estados Unidos, a las 9:30 a. m. hora local, este viernes 17 de marzo. Las causas del fallecimiento están por esclarecerse, pero todo parece indicar que fue por muerta natural.

‘John Wick 4’

Reddick estuvo promocionando John Wick 4, la cinta en donde se le verá al actor por última vez. La película se estrenará a nivel mundial el próximo jueves 23 de marzo. El preestreno en Colombia se llevará a cabo el miércoles 22 de marzo de 2023 y se presentará en todos los formatos y en Imax, en las salas de cine de Cine Colombia.

Para esta oportunidad, John Wick descubre un camino para derrotar a la organización más poderosa del inframundo The High Table, que ha puesto una recompensa multimillonaria sobre su cabeza. Sin embargo, antes de ganar su libertad, deberá enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosos aliados, capaz de convertir a viejos amigos en peligrosos enemigos. Esta cinta promete dosis de acción que suben a un nuevo nivel.

John Wick 4 se estrenará a nivel mundial el próximo jueves 23 de marzo de 2023. - Foto: Cortesía Cine Colombia

La expansión del universo Wick en esta nueva entrega se percibirá sobre todo en su producción: más acción, más combates, sofisticados tiroteos cuerpo a cuerpo, armas más poderosas, altas dosis de artes marciales, delirantes persecuciones automovilísticas, lugares exquisitos, escenas monumentales, acciones brillantemente coreografiadas, un código de honor más exigente en reglas y consecuencias.

“Realmente ampliamos la construcción del mundo de las anteriores películas de John Wick, con un montón de personajes y acontecimientos divertidos e inesperados. También tenemos nuevos niveles de la acción de John Wick y nuevas armas. Y vuelven los muscle cars”, aseguró el actor Keanu Reeves, y agregó: “La historia tiene un aspecto y un nivel que no se parecen a nada de lo que hayamos visto antes. Hay al menos 14 grandes secuencias de acción, incluida una salvaje y épica persecución por las calles de París. Y en el estilo de lucha de John Wick experimentas su esfuerzo, compromiso y voluntad. Me encanta su actitud de no rendirse nunca”.

La expansión del universo Wick en esta nueva entrega se percibirá sobre todo en su producción. - Foto: Cortesía Cine Colombia

El dúo de director y actor ha sido clave para que la franquicia John Wick doble sus cifras de taquilla en cada capítulo: Mientras John Wick 1 registró ingresos de 5 millones de dólares en Latinoamérica y de 43 millones de dólares en Estados Unidos, el segundo capítulo logró un incremento de dos millones de dólares en Latam y logró 92 millones de dólares en Norteamérica.

La tercera entrega, John Wick 3: Parabellum, cerró en Latinoamérica con 20.718.551 dólares y en Estados Unidos con 171.015.687 dólares. Y se espera que esta nueva entrega se convierta en el fenómeno taquillero del cine independiente. Si el comportamiento histórico de la franquicia de doblar la taquilla de la entrega anterior se mantiene, John Wick 4 podría romper el récord de la exitosa película Dead Pool.