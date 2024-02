Lo último: sismo de 5.4 grados sacude a Lima, Perú

¿Qué esperar durante un terremoto y qué tipos de terremotos hay?

Es imposible predecir cuándo y dónde se producirá un terremoto. No obstante, puede tomar medidas antes, durante y después de un terremoto para mantenerse seguro y recuperarse rápidamente.

Si ocurre un terremoto en el interior: colóquese debajo de un escritorio o mesa, cúbrase la cabeza y el cuello con un brazo o una mano y use el otro brazo o mano para colgarse (agáchese, cúbrase y sujétese). Si no hay refugio disponible, muévase hacia un pasillo o contra una pared interior. Si utiliza una silla de ruedas o un andador con asiento, asegúrese de que las ruedas estén bloqueadas y permanezca sentado hasta que el temblor desaparezca. Manténgase alejado de ventanas, chimeneas y muebles o electrodomésticos pesados, y no utilice ascensores.