Los 34.361 inmigrantes que han muerto tratando de llegar a Europa

El listado tiene 56 páginas. El medio británico lo publicó completo en su edición impresa. Aunque algunas de las personas que hacen parte de la lista no están identificadas, se conoce de ellas su edad, género, la fecha y causa de la muerte.

In today‘s paper we‘ve printed a list of 34,361 refugees known to have died trying to make it to Europe. In the absence of official data, an activist group has been gathering details behind the defining crisis of our times: https://t.co/VmiEuw2RwU #worldrefugeeday pic.twitter.com/RP2xfz0p9p