“Los tipos eran unos arrogantes como el 90% de los futbolistas”: influencer narró detalles de fiesta con deportistas en Barcelona

En medio de los escándalos que recientemente se han conocido respecto a hechos indebidos adelantados por deportistas como Dani Alves y Achraf Hakimi, reconocidos futbolistas que actualmente son objeto de investigaciones tras ser acusados de casos de abuso sexual, a través de las redes sociales se ha conocido una fuerte narración hecha por la modelo e influencer española Tatiana Kisiel, quien entregó detalles de una experiencia ‘para olvidar’ que vivió cuando aceptó participar de una fiesta con reconocidos deportistas en la ciudad de Barcelona.

La modelo e influencer compartió la referida narración a través de su cuenta personal de TikTok, en el que explicó que ‘nunca’ estaría dispuesta a acudir a un fiesta con deportista, acusando la experiencia como una de las peores en su vida, advirtiendo que los comportamientos de los futbolistas no fueron los esperados, pese a ser figuras reconocidas.

Si bien la tiktoker optó por no entregar mayores detalles sobre el club al que pertenecían los jugadores que se dieron cita en la fiesta en un subterráneo, advirtiendo que no era un equipo ‘cualquiera’ y que sus jugadores son reconocidos, señaló que salió llorando del lugar debido a las escenas evidenciadas.

Explicó que acudió al lugar por invitación de algunas amigas que la convidaron al escenario, explicando que hizo parte de un grupo de aproximadamente 50 mujeres que llegaron al lugar antes que los jugadores.

Influencer española denuncia malos tratos en fiesta con futbolistas en Barcelona. - Foto: Getty Images

Incluso, señala que a la entrada del lugar, los encargados de la seguridad les informaron que no podrían entrar con celulares; no obstante ella resolvió jugar un engaño a estos entregando solamente la funda del suyo, pues no estaba dispuesta a ‘quedar incomunicada’.

“Quizá es porque ellos son famosos”, afirmó la mujer, advirtiendo que quizá la obligación de no entrar celulares refiere al riesgo de que se filtren eventualmente videos de las fiestas a los medios de comunicación y las redes sociales.

“Para mi oír la palabra futbolista es un redflag”, advirtió la modelo advirtiendo que pese a que la invitación no le daba ´buena espina’ decidió acudir porque “tenía ganas de fiesta”, reconociendo que al ser deportistas, y en concordancia con el hotel en que se realizaba el festejo, seguramente iba a ser un ‘fiestón brutal’.

La mujer advierte que en efecto, al llegar al lugar, se dio cuenta de la ‘calidad de la fiesta’ advirtiendo que el lugar era muy bonito, y además había ‘barra libre con el alcohol más bueno que hay … era una fiesta fancy”, no obstante, todo iba bien hasta que en el lugar aparecieron los deportistas, sobre quienes advirtió que “eran unos arrogantes y estúpidos como el 90 % de los futbolistas”.

“Ojalá no hubieran venido porque la fiesta estaba mejor sin ellos”, sentenció la mujer, quien puso sobre la mesa uno de los momentos incómodos que determinaron que decidiera huir del lugar.

Según la modelo Tatiana Kisiel, camino al baño, se topó con uno de los jugadores ‘famosos’, quién estaba agrediendo verbalmente a una de las mujeres asistentes, hecho que admitió no tolerar, y que la motivó a ‘meterse’, pese a que no la conocía.

“Cómo no, pues yo la defendí”, dice la mujer, quien evidenció que sus reclamos no fueron tomados en cuenta por el deportista, resolviendo entonces buscar grabar al deportista con ‘disimulo’.

Sin embargo, acepta que el futbolista alcanzó a darse cuenta de su acción de ‘denuncia’, y decidió comenzar a perseguirla, y aunque ella se buscó ocultar en el baño, hasta allí llegó el enfurecido hombre.

“Yo pensaba, te vas a joder machito de mierda”, escribe la mujer en su video, mientras comenta que el hombre la siguió hasta el baño, e incluso la amenazó con golpearla, hecho que la hizo entrar en pánico.

La mujer explicó que en el lugar les impedía nel acceso de celulares, pero ella se las arregló para burlar a los guardias y sí entró el suyo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El tío no paraba de aporrear las puertas … casi las rompe”, dice la mujer quien admite que en medio del ambiente decidió salir, y fue obligada a borrar el video incriminatorio.

“Salí de allí llorando, y obviamente no volví a ir a una fiesta de futbolistas”, afirmó la mujer, quien contó la historia de denuncia a sus seguidores mientras se maquillaba.

Tras la denuncia, y en medio de las actuales polémicas, varios medios de comunicación en España y otros rincones del mundo han hecho eco de la denuncia, como prueba o testimonio de las irregularidades que pueden presentarse en escenarios de la vida privada de muchos íconos del fútbol en medio de sus excentricidades, y con la fama en la cabeza.

Tras la publicación del video, varios internautas han reaccionado, no solo para emitir hipótesis sobre el equipo del que podría tratarse la denuncia, más aún teniendo en cuenta la ciudad en la que la mujer dice que sucedieron los hechos, mientras que otros la cuestionan por asistir a la fiesta con los deportistas pese a ser consciente de que; en palabras de una de las seguidoras, “en una fiesta de futbolistas eres ganado”.

La mujer dijo que el futbolista la siguió hasta el baño y la amenazó con golpearla si no borraba el video. - Foto: Getty Images

Pese a las críticas, otros internautas se solidarizaron con la mujer, e incluso la aplaudieron por la decisión de defender a la mujer agredida ,e incluso le dijeron que debió haber enviado a alguien el video antes de aceptar borrarlo del teléfono.