“Tenemos una relación de mucha igualdad. Ellos importan por valor de 40.000 millones de dólares, nosotros de ellos 45.000 millones, es el único país del mundo que tiene superávit en relación con Brasil. Queremos paz, no guerra”, remarcó al mencionar la intención de Estados Unidos de aplicar aranceles al acero brasileño.

Lula insistió en que Brasil no desea tener un contencioso internacional con ningún país, pero actuará con respecto Estados Unidos en los mismos términos.

“Si Trump tiene ese comportamiento hacia nosotros (...) habrá reciprocidad”, remarcó en una entrevista este viernes, 14 de febrero, para Radio Clube do Pará.

Asimismo, el presidente brasileño insistió en que todavía no ha conversado con el presidente Trump, aunque restó importancia al asunto afirmando que la relación entre ambos países es una cuestión de “Estados”, no de personas en concreto. “Él se encarga de Estados Unidos, yo me encargo de Brasil”, zanjó.