Lula da Silva vuelve a funciones como presidente de Brasil tras salir del hospital

Cenar en casa

“Trabajar normalmente”

Aunque regresó a casa antes de lo previsto, el presidente Lula tendrá que permanecer en Brasilia durante al menos cuatro semanas lo que lo obliga a hacer un paréntesis en su cargada agenda de viajes al extranjero. No obstante, tiene la intención de “trabajar normalmente” como presidente de Brasil durante su convalecencia por la recuperación de la cirugía a la que fue sometido.

En su convalecencia Lula tendrá que utilizar un andador, pero su fotógrafo personal le ha convencido de que no lo muestre a las cámaras de los medios de comunicación, para no dar ninguna señal de debilidad ante sus adversarios políticos y la ciudadanía. Lula comenzó a sufrir dolores de la cadera en agosto de 2022, pero por razones de imagen la operación no se realizó hasta pasados nueve meses de su mandato.