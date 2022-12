Lula da Silva y Jair Bolsonaro encuentran un punto en común tras la muerte de Pelé

El pasado jueves, 29 de diciembre, se conoció la muerte de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, el cual fue figura con Brasil en los mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, campeonatos en los que logró llevar a su selección a levantar la copa.

En medio de la conmoción y nostalgia que ha despertado en Brasil y todo el mundo, se han conocido múltiples reacciones por parte de futbolistas y aficionados, ya que han lamentado el deceso del astro del fútbol.

Por ejemplo el jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó 3 días de luto nacional, es decir, los días que le restan como gobernante; ya que el el próximo domingo1 de enero, será la posesión presidencial de Lula da Silva.

No obstante, la muerte de uno de los futbolistas más grandes e importantes en la historia del fútbol ha logrado lo impensable, unir a los dos políticos, debido a que Bolsonaro y Lula han manifestado todo su respeto hacia Pelé.

Por un lado, el ultraderechista a través de su cuenta de Twitter manifestó lo siguiente: “A través del fútbol, dio a conocer Brasil al mundo. Transformó el fútbol en arte y alegría”. Además, acompañó la publicación con una foto del campeón del mundo, la cual tenía una camiseta del Santos autografiada.

- Com pesar o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria.



- Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia. pic.twitter.com/AVlw5IDUHX — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) December 29, 2022

Por otra parte, el próximo mandatario de Brasil, en una recopilación de hasta cuatro publicaciones en su cuenta de Twitter, Lula agradeció haber tenido la oportunidad de ver jugar en directo a Pelé, quien en sus partidos del fútbol “daba el espectáculo”.

“Porque cuando le llegaba el balón siempre hacía algo especial, que muchas veces terminaba en gol”, manifestó Lula, quien además recordó con nostalgia que en algún momento llegó a estar enfadado con él porque siempre “machacaba” a Corinthians, equipo del que es seguidor el político brasileño.

“Pero, ante todo, lo admiraba. Y el enfado pronto dio paso a la pasión al verlo jugar con la camiseta número 10 de la selección brasileña”, aseguró un Lula nostálgico y agradecido por la labor de Pelé para expandir el nombre de Brasil y su lengua por “los cuatro rincones del planeta”.

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

Madre de Pelé aún no sabe que su hijo murió

Desde la familia han sido pocas las reacciones al respecto, sin embargo, ESPN Brasil habló con Maria Lúcia do Nascimento, hermana de Pelé, y consiguió confirmar que doña Celeste, madre del ídolo, aún no sabe de su fallecimiento, pues apenas hace unos días le habían informado que se encontraba en mal estado de salud.

“Ella no sabe, hablamos, pero ella no sabe. Está bien, pero está en su propio mundo”, indicó Maria Lúcia, que se refiere al legendario jugador de Brasil como ‘Dico’, apodo con el que solo lo conocían en el seno de su casa. “No sabe, no sabe. A veces digo: “Dico está así, pero oremos por él, ¿vale, mamá?”. A veces abre los ojos, pero no está consciente”, agregó.

Doña Celeste cumplió recientemente la edad de 100 años y actualmente requiere la ayuda de enfermeros para sus cuidados diarios. Pelé le dedicó un mensaje de cumpleaños hace apenas unas semanas, el pasado 20 de noviembre, días antes de haber sido internado por problemas renales e insuficiencia respiratoria.

Celeste nació en Três Corações, mismo lugar donde 18 años después dio a luz a Al mejor futbolista brasileño de la historia. Se sabe que quedó huérfana muy joven, por lo que fue criada por su hermana mayor, que era bastante estricta. Sobre la historia de amor con el padre del legendario jugador, se conoce que se casaron en el 29 de julio de 1939. Ella tenía 16 años y su esposo, Dondinho, 26.

En total fueron tres hijos: Zoca, fallecido en 2020, Pelé y Maria Lúcia, única heredera en vida de la familia Arantes. “Gracias a Dios tuvimos una gran infancia con Dico, no recuerdo que hayamos tenido ningún desacuerdo. Después de más adultos, sí, pero nunca dejar pasar las cosas. Siempre con amor, amistad, siempre respetándonos unos a otros”, dijo en la entrevista para ESPN.

La hermana del ‘10′ lamenta profundamente esta despedida, que se prolongará hasta el próximo martes 3 de enero, cuando se espera se haga un multitudinario evento para su último adiós