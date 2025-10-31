Suscribirse

Maduro encarga en vivo una inesperada misión “especial” a Alex Saab en plenas tensiones militares con EE. UU.: “Meta su cerebro”

El colombiano fue acusado por Estados Unidos de participar en una red de corrupción y lavado de dinero.

Redacción Mundo
31 de octubre de 2025, 1:02 p. m.
Álex Saab, protegido del régimen de Nicolás Maduro, había establecido contactos con la DEA para contar los detalles de la corrupción del Gobierno de ese país.
Álex Saab, protegido del régimen de Nicolás Maduro, había establecido contactos con la DEA para contar los detalles de la corrupción del Gobierno de ese país. | Foto: archivo particular / getty images

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, sorprendió una vez más al emitir una orden explícita al hoy ministro para la Industria y Producción Nacional, Alex Saab.

En una transmisión en vivo, Maduro le pidió a Saab que “meta su cerebro” y todas sus “capacidades” con el fin de llevar a cabo el primer “minisatélite” espacial de Venezuela, construido por científicos venezolanos.

“Ministro de industria... Gabriela, te busqué buena ayuda, él tiene la chequera y tiene la tecnología”, dijo Maduro a Gabriela Jiménez, Ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela.

El anuncio lo hizo en pleno discurso en vivo, durante el Primer Congreso Internacional Espacial, celebrado en Caracas, organizado por el Ministerio para Ciencia y Tecnología, en el marco de la celebración del 18.° Aniversario de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE).

“Hay que ir paso a paso en la búsqueda de lo que uno se plantea. En este caso, es una meta que puede englobar el esfuerzo y el conocimiento de distintas instituciones”, dijo Maduro y luego señaló: “Nos van a ayudar con mucho amor. Porque Venezuela despierta admiración y despierta amor”.

Maduro aseguró que el objetivo espacial ya cuenta con el apoyo de naciones aliadas a él, como China, Rusia, Brasil y Francia, quienes contaron con la presencia de miembros de los respectivos gobiernos en el Congreso Internacional Espacial, celebrado en la capital venezolana.

ALEX SAAB
Nicolás Maduro y Alex Saab. | Foto: AP

“Son muchas cosas que hay que hacer para sumar el inmenso movimiento que hoy tiene miles de científicos y científicas, 65 mil científicos (…) formados en las mejores universidades de Venezuela”, dijo Maduro.

Saab ha sido investigado por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, exportaciones ficticias y por ser lo que muchas fuentes denominan el “testaferro” del gobierno de Maduro.

Fue extraditado a los Estados Unidos en octubre de 2021 para enfrentar cargos relacionados con conspiración para lavar activos.

Contexto: Tribunal de Barranquilla dejó en firme la absolución de Álex Saab. Estos son los detalles del fallo

Por otro lado, el presidente de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE), coronel Adolfo Godoy, informó que se ofrecieron 14 ponencias, donde se abordaron temas de comunicación, tecnología, ingeniería y exploración espacial, durante el evento.

Godoy también resaltó la significativa labor del Gobierno Nacional en el impulso y consolidación del progreso tecnológico del país, así como la valiosa colaboración de los especialistas internacionales que contribuyen al avance de las investigaciones espaciales en Venezuela.

Nicolás Maduro atiende congreso espacial en Caracas
Nicolás Maduro atiende congreso espacial en Caracas | Foto: FB/NICOLASMADURO

Asimismo, el jefe de la Agencia informó sobre la planificación de futuros encuentros con equipos nacionales y extranjeros, con el propósito de evaluar los datos recolectados por las estaciones terrestres y analizar las imágenes captadas por los satélites venezolanos en órbita.

