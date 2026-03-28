Manifestaciones anti-Trump en Estados Unidos: varias ciudades reportaron masivas protestas

Masivas protestas ocurren este sábado, 28 de marzo, en Estados Unidos y otros países contra el presidente Donald Trump, con millones de personas indignadas con lo que perciben como una deriva autoritaria y transgresora de la ley.

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Es la tercera vez en menos de un año que los estadounidenses salen a las calles como parte de un movimiento llamado ‘No Kings’ (Sin reyes), la cara más visible de la oposición a Trump desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

Las manifestaciones transcurren en varias ciudades, entre ellas Washington, Boston y Atlanta, donde miles de personas se reunieron en un parque para denunciar el autoritarismo.

HAPPENING NOW: Thousands of people gather on the Boston Common ahead of the ‘No Kings’ rally. https://t.co/pOQXpwZ4PC pic.twitter.com/w2Z9ve5QEv — Boston 25 News (@boston25) March 28, 2026

“Ningún país puede gobernar sin el consentimiento del pueblo”, declaró a la AFP en Atlanta Marc McCaughey, un veterano militar de 36 años.

“Estamos aquí porque sentimos que la Constitución está bajo amenaza de múltiples maneras distintas. Las cosas no son normales. No están bien”.

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En la localidad de West Bloomfield, en Michigan, cerca de Detroit, la gente desafió temperaturas bajo cero para protestar.

Y en Washington los manifestantes, entre ellos personas con pancartas que proclamaban “Trump debe irse ya” y “Lucha contra el fascismo”, cruzaron un puente sobre el río Potomac hacia el Monumento a Lincoln, escenario de históricas manifestaciones por los derechos civiles en años pasados.

De izquierda a derecha, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el actor Robert De Niro y el reverendo Al Sharpton participan en una protesta contra la monarquía el sábado 28 de marzo de 2026 en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray) Foto: AP

La ola de rechazo a Trump traspasó las fronteras de Estados Unidos, con movilizaciones el sábado en ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma, donde 20.000 personas marcharon bajo fuerte presencia policial.

“No queremos un mundo gobernado por reyes... que toman decisiones desde las alturas”, afirmó Andrea Nossa, una investigadora de 29 años.

En la primera manifestación ‘No Kings’, en junio, varios millones salieron a las calles desde Nueva York hasta San Francisco, mientras que la segunda edición de la protesta, en octubre, reunió unos siete millones de personas según los organizadores.

Se espera ahora una movilización aún mayor, dado el bajo índice de aprobación de Trump —en torno al 40 %— y las elecciones de mitad de mandato en noviembre, en las que los republicanos podrían perder el control de ambas cámaras legislativas.

Varias personas participan en una protesta bajo el lema "No a los reyes" el sábado 28 de marzo de 2026 en St. Paul, Minnesota. (Foto AP/Joe Scheller) Foto: AP

Así como el mandatario es venerado por muchos dentro de su movimiento Make America Great Again, al otro lado de la profunda brecha política estadounidense es objeto de rechazo con igual intensidad.

*Con información de AFP.