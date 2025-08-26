Este martes 26 de agosto, mediante una reunión del gabinete del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, habló el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que el país norteamericano “por primera vez en la era moderna está a la ofensiva” en pro de detener a las organizaciones de tráfico ilegal y, de manera específica, en contra del Cartel de los Soles de Venezuela.

El político estadounidense, además, acusó a la organización criminal de ingresar drogas al mercado de Estados Unidos. Continuó declarando que este proceso es mediante un “esfuerzo en equipo”, el cual no solo realiza EE. UU., sino también diferentes territorios alrededor del continente.

El gobierno de Javier Milei declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista. | Foto: Tomadas de @WhiteHouse

Teniendo en cuenta que, según el secretario, países como Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Argentina expresaron su apoyo o sumaron sus esfuerzos para contribuir con Estados Unidos en su gesta para erradicar el narcotráfico.

“El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos, sino llevar esta batalla al escenario internacional para enfrentar a quienes están detrás de este veneno asesino”, expresó el jefe de la diplomacia de Estados Unidos.

Rubio agregó que el “Cartel de los Soles es una organización criminal vinculada al dictador Nicolás Maduro y sectores del chavismo en Venezuela”, en declaraciones recogidas por Infobae.

EE. UU. afirma que el cartel narcotraficante no es solo una organización criminal, sino que a su vez es una pieza vital dentro de la organización política de Venezuela.

Por ende, al mismo se le brindan diferentes tipos de facilidades por parte de los altos rangos de las fuerzas armadas y del gobierno, incluyendo movimientos que afectan directamente a la seguridad nacional del país.

Cada vez son más los esfuerzos y las declaraciones por parte de representantes del Gobierno estadounidense para controlar el narcotráfico, puesto que la semana del domingo 17 al domingo 24 de agosto se dio a conocer la decisión de la administración de Donald Trump de enviar barcos, submarinos y aviones con el fin de fortalecer la presencia militar en las costas venezolanas.

Los barcos llegarían al final de esta semana | Foto: AP

Adicionalmente, el pasado lunes 25 de agosto, Reuters habló con dos fuentes que pidieron permanecer anónimas, pero que afirmaron que se desplegarán dos buques de guerra adicionales.