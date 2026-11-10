Marco Rubio califica de “muy productivas” las conversaciones entre Rusia y Ucrania en busca de la paz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, entregó un primer balance favorable de las conversaciones entre Rusia y Ucrania, desarrolladas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con la mediación de Washington.

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El funcionario calificó los encuentros como “muy productivos”, aunque advirtió que todavía queda un camino considerable para alcanzar un acuerdo que permita terminar con la guerra.

Las reuniones comenzaron el martes 10 de noviembre y tienen previsto extenderse hasta el miércoles 11. Se trata del primer encuentro trilateral de esta naturaleza desde febrero de 2026, después de varios meses de interrupción en los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida negociada al enfrentamiento.

La delegación estadounidense está representada por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Marco Rubio, Secretario de Estado. (Photo by Mehmet Eser/Anadolu via Getty Images) Foto: Anadolu via Getty Images

Por parte de Ucrania participan funcionarios encabezados por Rustem Umerov, mientras que la representación rusa está liderada por Vladimir Medinski, asesor del Kremlin, e incluye diplomáticos y altos mandos militares.

El objetivo de las conversaciones es explorar mecanismos para detener las hostilidades, establecer garantías de seguridad para Ucrania y definir un marco de estabilidad para Europa después de la guerra.

También se encuentran sobre la mesa asuntos humanitarios y posibles compromisos que permitan avanzar hacia un entendimiento entre Moscú y Kiev.

Uno de los puntos más complejos corresponde a las garantías de seguridad que recibiría Ucrania en un eventual escenario de posguerra.

Rubio había señalado que cualquier mecanismo deberá ofrecer protección suficiente a Kiev, pero también contar con condiciones que Rusia esté dispuesta a aceptar para que pueda funcionar.

El secretario de Estado reconoció que todavía no existe un plan definitivo sobre este asunto. Sin embargo, considera que las garantías serán determinantes para que las autoridades ucranianas contemplen un eventual acuerdo de paz.

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Las conversaciones también se desarrollan en medio de diferencias sobre la participación europea. Aunque representantes de Alemania, Francia y Reino Unido se encuentran en Abu Dabi para mantener contactos diplomáticos, no forman parte de la mesa principal de negociación entre los tres países.

Rubio sostuvo que Washington no se ha opuesto a un diálogo directo entre Europa y Rusia, y afirmó que anteriormente Moscú había rechazado esa posibilidad.

Marco Rubio secretario de Estado de los Estados Unidos Foto: Guillermo Torres / Semana

Pese al ambiente diplomático, la situación militar continúa siendo preocupante. Horas antes del comienzo de las reuniones, Rusia lanzó ataques contra varias regiones ucranianas, que dejaron al menos nueve muertos y 39 heridos, según los reportes iniciales. Los bombardeos también afectaron infraestructura energética.

El desarrollo de estas conversaciones representa un nuevo intento de la administración Trump por acercar a las partes después de años de enfrentamientos.

No obstante, las diferencias territoriales, las garantías militares y las condiciones para detener los ataques siguen siendo obstáculos importantes.

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Aunque el primer balance estadounidense fue optimista, el resultado de las reuniones dependerá de la disposición de Moscú y Kiev para aceptar compromisos. Por ahora, no se ha anunciado ningún acuerdo de alto el fuego ni una solución definitiva al conflicto.