“Me perdiste”: carta de desamor de una niña de 7 años enternece en internet

Justamente el día de San Valentín, en las redes sociales se viralizó la carta en la que una pequeña se desahoga con el que sería su pretendiente, aprovechándole para dejarle claro que ella ya no estaría para él. Sin embargo, además de lo curioso que pueda parecer esta dedicatoria, tanto la caligrafía como los adornos de la carta están enterneciedo a más de uno en las plataformas sociales.

La carta es firmada por Valeria y, según indicó el usuario que compartió la fotografía, se trata de una pequeña de 7 años, quien dirigió su enojo hacia Miguel, quien al parecer, no habría “valorado” el cariño brindado por esta “princesa”, y tomando las riendas de la relación, la pequeña le deja en claro que ya la “perdió”.

La niña de 7 años le escribió una carta a su pretendiente, de desamor, justo en San Valentín. - Foto: Getty Images / Peter Dazeley

“Hola Miguel. Espero que estés muy bien sin mí. Me gustaría que me valores”, comenzó diciendo Valeria en su carta mostrando, a pesar de su corta edad, la importancia de poner límites en una relación y buscar el respeto de la otra persona.

“He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y yo no te haré caso”, le advierte la niña a Miguel, con las palabras que usaría una mujer adulta para enfrentar a su pareja y, sin más remordimiento, la pequeña Valeria remata: “una princesa no pierde la corona por un plebeyo”.

Sin embargo, antes de terminar, en su carta Valeria dedicó una posdata para su querido ex, “me perdiste”, puntualizando que, por más que vuelva a aparecer en su vida y “aporte”, ella ya no le prestará más atención y seguirá con su vida, y cuando ya había firmado la dedicatoria, con otro lápiz aprovechó para poner una nota de último minuto: “no se la enseñes a nadie o te enteras”.

Además de lo curioso que es el mensaje que la pequeña le escribe a Miguel, la caligrafía típica de un menor de esa edad es de los detalles más tiernos, al igual que los dibujos y las correcciones que ella misma deja en su misiva, por lo que se logra ver sus errores de ortografía, su improvisada firma y la que sería la forma de su cara.

mi prima de 7 años le ha escrito esta joya por San Valentín al chico que no le hace caso pic.twitter.com/U9kID86x8F — 𝐌𝐚𝐧𝐮 (@ManuDiebe) February 13, 2021

“Valeria? Se comerá el mundo”, “o sea que a los 7 añitos ya inician los síntomas de tóxica”, “es que esa niña tiene más inteligencia emocional que la mayoría de los tíos que conozco”, “Ella: no se lo enseñes a nadie. El primo: lo hace viral en Twitter JAJAJAJAJA”, “por un plebeyo JAJAJAJAJAJA Valeria la reina de España”, son algunos de los comentarios de los usuarios sobre la carta.

Camina por primera vez

Una familia hizo viral a su pequeño niño en la red social TikTok, al mostrar su tierna reacción después de darse cuenta por primera vez, de que puede caminar.

“Ese sentimiento cuando descubres que puedes caminar”, dice el texto del video. El niño, que se encuentra vestido con un tierno vestido enterizo empieza a caminar de un punto a otro y de repente se queda parado gritando, extendiendo los brazos, como celebrando la hazaña que acaba de hacer.

Las personas que se encuentran a su alrededor se ríen y él responde con una enorme sonrisa - Foto: Imagen de @thepagelsminors/

Las personas que se encuentran a su alrededor se ríen y él responde con una enorme sonrisa, antes de luego emprender otro pequeño viaje de varios pasos. Su cara de sorpresa y su sonrisa dicen todo, acerca de lograr algo la primera vez.

Los comentarios de los usuarios en TikTok muestran también el impacto positivo de esas tiernas imágenes, y las explicaciones que los adultos le damos a las actitudes de los pequeños que aún no saben hablar.

“Los niños son como ¿Por qué nadie me dijo que mis piernas podían hacer esto?” escribió una usuaria. “Ahora soy imparable” escribió alguien más explicando la cara de alegría del menor y “Así que esto es para lo que estas cosas sirven” escribió otra persona, haciendo referencia a las piernas.

Muchos niños se sorprenden de manera tierna cuando se percatan que pueden caminar. - Foto: Getty Images

Otro usuario hizo una valiosa reflexión: “Sería estupendo que celebrara todos sus logros con la misma energía. Parece que no diera nada por sentado”. Y otra usuario anotó: “¡Qué dulce! Está tan impresionado consigo mismo”.

Algunos internautas se arriesgaron más allá al intentar describir sus palabras: “Es muy dulce y es como si pensara, ahora puedo meterme en cosas y puedo aprender a escalar ¡La vida es tan buena!”, anotó una usuaria conmovida.