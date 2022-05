“Mi amigo, mi todo”: así despidieron a ladrón que murió apuñalado por su víctima en Argentina

Un nuevo caso de defensa personal se registró hace un par de días en Argentina, en donde una joven de 27 años mató a un presunto delincuente que trató de robarla. El hecho, que se registró en la ciudad de Quilmes, ha generado polémica teniendo en cuenta la ‘peculiar’ forma con la que los conocidos del hombre lo despidieron.

De acuerdo con las autoridades, el fallecido fue identificado como Rodrigo Manuel Yaguar, aunque en su barrio lo conocían con el alias de Chapulín.

¿Qué ocurrió?

Según el informe policial, los hechos iniciaron en la mañana del 25 de mayo, cuando la joven salía de su casa con destino a su trabajo. A pocos pasos de su hogar, la mujer fue increpada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta; ‘Chapulín’ fue quien se bajó del vehículo para intentar hurtar las pertenencias de su víctima.

Así, con la agresividad de un ladrón en este tipo de situaciones, el hombre le exigía que se dejara robar, intimidándola con un “arma de fuego imaginaria”, ya que en varias oportunidades se metió la mano en el pantalón para hacerle creer que llevaba un arma. Sin embargo, la mujer no creyó esta treta, por lo que intentó en varias oportunidades que los ladrones la dejaran en paz.

Sin embargo, ante la negativa de la víctima de entregar sus pertenencias, el hombre en la motocicleta se bajó para ayudar a ‘Chapulín’, amenazando a la mujer con un arma blanca; pero ella seguía en su lucha, por lo que los forcejeos no disminuyeron.

Así, en medio de manotazos y empujones, la víctima logró hacerse con el cuchillo para apuñalar al ‘Chapulín’, justo en el corazón. Por supuesto, el hombre se desplomó tras el ataque, teniendo en cuenta la gravedad de la herida.

Al ver la escena, su compañero tomó la decisión de desistir del atraco, montarse en la moto y huir del lugar. Por su parte, la mujer empezó a gritar totalmente aterrada por la situación. Inmediatamente, sus padres salieron de la casa para ayudarla.

Cuando llegaron las autoridades, el hombre ya había fallecido debido a la pérdida excesiva de sangre, mientras que su cómplice logró ser alcanzado por los uniformados unas cuadras después.

Afortunadamente, para la mujer, tras analizar el caso, el fiscal encargado, Jorge Saizar, logró persuadir al juez para que desestimara los cargos en su contra, afirmando que la víctima había matado al hombre bajo acciones de legítima defensa.

“Mi hermano del alma”

Ahora bien, las noticias relacionadas con este acontecimiento trascendieron a tal magnitud, que incluso la prensa argentina logró recopilar algunas publicaciones de Rodrigo Manuel en Facebook, en las que, contrario a lo que cualquiera pensaría, aparecían mensajes con versículos bíblicos.

Además, horas después de su fallecimiento también aparecieron sus familiares y amigos para despedirlo, asegurando que su partida dejaba un gran dolor.

“No tengo palabras para explicar este dolor que siento. No puedo creer, no caigo (en cuenta de) que ya no podré verte más, mi hermano del alma, mi amigo, mi todo. Te voy a extrañar con el alma y para siempre, ‘Chapu’. Hasta nunca”, escribió su hermano en Facebook.

Por su parte, un amigo aseguró que le era difícil despertarse “y ver esto. No lo puedo creer, ‘Chapulín’, toda una vida por delante que seguir (...) Descansá y dale fuerza a tu mamá para seguir”.

Caso contrario fue lo que escribieron los internautas ajenos al ‘Chapulín’, quienes no dudaron en criticarle “la hipocresía al colocar esos mensajes”, pues se preguntaron, casi en su mayoría: “¿cómo es posible que alguien que cree en Dios se dedique a la delincuencia?”.