“Mientras siga presidente no puedo decir sí”: Erdogan sobre adhesión de Suecia y Finlandia a la Otan

En medio de una entrevista del periódico local Hurriyet, el primer mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan lanzó un fuerte mensaje contra Finlandia y Suecia, mismo que estaría reduciendo a cero las posibilidades de que ambas naciones lleguen a ser parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), también conocida como la Alianza Atlántica.

Aunque desde hace algún tiempo ha sufrido la entrada de Finlandia y Suecia a la mencionada organización, esto tras la fuerte oposición que ha presentado Turquía afirmando que estas apoyan a grupos considerados como terroristas por Ankara, en días anteriores se había sembrado la esperanza de llegar a acuerdos con Erdogan para que este levantara su veto, pero luego de sus declaraciones, esto ya no sería posible.

“Mientras Tayyip Erdogan siga siendo jefe del Estado turco, no puedo decir ‘sí’ a la entrada en la Otan de países que respaldan el terrorismo”, fue la contundente frase del mandatario desde Ankara al medio citado, insistiendo en que no va a dar su brazo a torcer ante las peticiones de Suecia y Finlandia, expresando que las promesas que estas dos naciones hacían no eran “honestas”.

A pesar de las declaraciones de la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, afirmando que ellos no estaban patrocinando al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y su alianza en Siria, identificada como Unidades de Protección Popular (YPG), organizaciones consideradas como “terroristas” por Ankara, este no se habría convencido de levantar su veto.

“No entregamos ni dinero ni armas a las organizaciones terroristas”, dijo la alta funcionaria, asegurando a Erdogan que no estarían apoyando a grupos kurdos desde su gobierno, como él mismo habría denunciado en varias ocasiones. Estas palabras habrían resultado sin efecto para el mandatario turco.

Por su parte, Finlandia se ha mostrado abierta a discutir el tema con Erdogan, país que también es acusado de ayudar a grupos kurdos por Turquía, pero no sería suficiente para el mandatario de este país, quien insiste en no levantar su veto.

“Estamos dispuestos a discutir todas las preocupaciones que puedan tener en relación con nuestra adhesión de manera abierta y constructiva”, dijo el presidente finlandés, dirigiéndose a Turquía en una de las primeras reuniones para la adhesión de los dos países a la Otan.

Es de resaltar que las palabras de este domingo 29 de mayo de Erdogan continúan las de su ministro de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu, quien afirmó este viernes 27 que está a la espera de decisiones concretas de Suecia y Finlandia, solicitando a la Otan incluir un compromiso para “la lucha contra el terrorismo en todas sus formas”, en medio de la presentación del llamado Concepto Estratégico 2022 en la cumbre extraordinaria que acogerá Madrid a finales de junio.

Con esta petición, el ministro continuaba dando visos de esperanza para Suecia y Finlandia, mismos que fueron casi destrozados por Erdogan en su entrevista. Sin embargo, la petición oficial del funcionario indicaba que si para entonces la problemática entre los tres Estados seguía sin solución, Turquía seguiría con su predominante veto frente a la adhesión.

“Cualquier aproximación del tipo ‘al final convenceremos a Turquía con el tiempo, porque son amigos y aliados’, no va a ser correcto. Estos países deben tomar medidas concretas”, declaró Cavusoglu en comentarios recogidos por el diario Daily Sabah, afirmando que las estrategias a largo plazo no estaban contempladas.