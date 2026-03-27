Miguel Díaz- Canel expresa su “preocupación” por desaparición de embarcaciones mexicanas con destino a Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, mostró este viernes, 27 de marzo, su preocupación por la desaparición de dos embarcaciones mexicanas que trasladaban ayuda humanitaria a la isla como parte del Convoy Nuestra América.

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Díaz-Canel aseguró que la Habana “hace todo lo posible” para apoyar las labores de búsqueda y salvamento de los ocupantes.

“Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a Cuba como parte del Convoy Nuestra América”, ha dicho el mandatario cubano en un mensaje en sus redes sociales.

Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a #Cuba como parte del #ConvoyNuestraAmérica.



Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 27, 2026

“Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha”, ha agregado.

Apenas unas horas antes, las autoridades mexicanas confirmaron la activación de las labores de búsqueda y rescate con el objetivo de localizar en el mar Caribe dos embarcaciones con ayuda humanitaria que zarparon el pasado 20 de marzo desde Isla Mujeres, en el estado mexicano caribeño de Quintana Roo, con destino a La Habana.

Este convoy humanitario, organizado por la Internacional Progresista, pretende llevar ayuda humanitaria a La Habana en medio del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Washington.

La embarcación cuenta con el apoyo de políticos y líderes de izquierdas, como el exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias, o el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn.

En el país de la "libertad" al menos 16 activistas estadounidenses del Convoy Nuestra América fueron retenidos e interrogados en el Aeropuerto de Miami tras regresar de #Cuba, según denuncias. Los viajeros reportaron confiscación de teléfonos y computadoras. #PorCamagüeyTodo pic.twitter.com/bhLXwJU2AE — Alfredo (@Alfredo8105) March 26, 2026

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes, pero informó que mantiene comunicación con agencias y centros de salvamento de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Agregó que también está en contacto “con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo” para cooperar e intercambiar información en tiempo real.

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La búsqueda incluye aeronaves Persuader, que “ejecutan patrones de búsqueda” en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando el derrotero programado, posibles cambios de rumbo y las condiciones meteorológicas, detalló la Marina.

La institución lanzó además un llamado a la comunidad marítima civil y comercial del Caribe y el Golfo de México para que reporte “de manera inmediata” a la autoridad naval más cercana cualquier información o avistamiento de los veleros.

El buque 'Papaloapan' transporta alimentos de primera necesidad donados a Cuba desde México Foto: X/@SRE_mx

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