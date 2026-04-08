Ministra chilena es agredida y rociada con agua en pleno evento, el video fue publicado en redes sociales

La ministra de Ciencias de Chile, Ximena Linconao, fue agredida este miércoles, 8 de abril, tras participar en una ceremonia en una universidad en el sur del país, según autoridades y un video video publicado por la prensa local.

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En un registro de la radio Biobío, se ve a la ministra huir mientras un grupo de personas -aparentemente estudiantes- le arroja agua y la insulta.

En el camino a resguardarse a su auto, un hombre empujó a la ministra y uno de sus escoltas. Sin embargo, Linconao no sufrió heridas, de acuerdo con el gobierno.

En la Universidad Austral de Chile en Valdivia, insultaron, rociaron con agua y agredieron a la Ministra de Ciencias Ximena Linconao. Junten miedo cabritos porque se les viene muy feo, esto Kast no lo dejará pasar pic.twitter.com/IyKoacNn51 — Emilia 🇨🇱 (@camilaemiliasv) April 8, 2026

Linconao había asistido al inicio del año académico en la Universidad Austral, a unos 850 km al sur de Santiago.

Allí presentó su plan de gestión, pero a la salida se encontró con protestas de estudiantes.

“Las manifestaciones se pueden dar. Lo entendemos como un derecho, pero esto no es una manifestación. Esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar”, dijo a la prensa la ministra de Seguridad, María Steinert.

La funcionaria anunció que el gobierno denunciará ante la justicia un “atentado en contra de la autoridad”, al tiempo que descartó que la ministra hubiese sufrido lesiones.

⚠️⚠️⚠️ URGENTE / Ministra de Ciencias Ximena Lincolao *es agredida y rociada con agua* en la UAChhttps://t.co/LwPXOLeIai pic.twitter.com/pSUGrSpKee — APRA ARAUCANíA 👍🏽🇨🇱 (@aprachile) April 8, 2026

El presidente José Antonio Kast asumió el gobierno el 11 de marzo con la popularidad más alta para un presidente en 16 años. Pero tras anunciar un alza histórica en el precio de los combustibles y recorte de gastos, su desaprobación creció rápidamente.

En apenas dos semanas de administración, su desaprobación llegó al 49%, mientras que su aprobación se redujo al 47%, según la firma Cadem.

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Entre los recortes anunciados por Kast, figuran una rebaja en los presupuestos de todos los ministerios, incluidos el de Ciencias que dirige Lincolao, y el de Educación.

“He podido hablar con la ministra Ximena Lincolao y es inaceptable la situación que vivió. La tuvieron dos horas encerrada en un aula y tuvo que ser escoltada por la policía para no sufrir ninguna lesión grave”, agregó la ministra de Energía, Ximena Rincón, en X.

He podido hablar con la ministra Ximena Lincolao y es inaceptable la situación que vivió. La tuvieron dos horas encerrada en un aula y tuvo que ser escoltada por la PDI para no sufrir ninguna lesión grave.



Chile es un país democrático, libre y donde no podemos permitir este tipo… — Ximena Rincón (@ximerincon) April 8, 2026

La U. Austral dijo a la AFP que iniciará una investigación para “esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, incluyendo funciones de gestión, asesoría y coordinación institucional, donde impulsó proyectos orientados al bienestar social, la inclusión y el fortalecimiento de políticas públicas sostenibles y duraderas.