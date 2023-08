Modelo alemana reveló la razón por la que alargó más de diez centímetros su estatura: “me avergüenzo”

View this post on Instagram

“ Theresia (le decía él), sabes que me gustan las mujeres grandes. Así que esto me gustaría mucho. Podrías medir hasta 14 centímetros más (...) no puedes hacer nada sin mí. Me necesitas” , afirmó la modelo para el medio citado.

Y agregó: “ y si te dicen eso 20, 30, 60, 70 veces, entonces crees que no eres nada sin él (...)Nunca antes había lidiado con eso porque siempre he sido feliz con mi cuerpo”, revelando las acusaciones que sufrió por su expareja y por lo que decidió hacerse más alta.

“Me avergüenzo porque di mi consentimiento para una operación que no debería haber tenido (...) Ahora me siento feliz y satisfecha con mis piernas, pero me golpea una ola de odio en Internet. (..) Me duele mucho. Con el procedimiento de alargamiento de piernas, me encontré a mí misma y finalmente superé mi antiguo trauma por el acoso”,