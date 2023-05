Moscú denuncia intento de asesinato a Vladimír Putin, y seis noticias más de la semana

El pasado martes, Rusia aseguró haber derribado dos drones que intentaban asesinar al presidente Vladímir Putin. Inmediatamente, el Kremlin se puso en alerta y acusó a Ucrania y a Estados Unidos de orquestar el plan para atentar contra al mandatario. “Anoche, el régimen de Kiev intentó llevar a cabo un ataque contra la residencia del presidente de la Federación Rusa en el Kremlin con vehículos aéreos no tripulados”, dijo el portavoz ruso, Dimitri Peskov.

Además, no demoró en salir a acusar a Washington de lo sucedido y aseguró que reforzaron sus defensas aéreas. “Estas decisiones, la definición de objetivos y medios, todo es dictado a Kiev desde Washington. Somos muy conscientes de ello”.

Por su parte, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, desmintió su participación en el supuesto hecho y dijo que estaba demasiado ocupado defendiendo su territorio de la invasión rusa como para planear atentados terroristas. “No atacamos a Putin ni a Moscú. Luchamos en nuestro territorio. Defendemos nuestras ciudades y pueblos”, dijo desde Finlandia. Esto, según Estados Unidos, es la búsqueda de una excusa para atacar a Zelenski, al tiempo que la Casa Blanca negó cualquier participación en el supuesto ataque.

Frase

“Hoy hay un solo presidente en Venezuela y ese presidente se llama Nicolás Maduro”,

Santiago Peña, presidente electo de Paraguay. - Foto: ap

dijo Santiago Peña, presidente electo de Paraguay. Expresó el deseo de retomar relaciones con Venezuela así signifique negociar con Maduro. “Trabajar con Venezuela no tiene que impedirnos tener una posición crítica en contra de la falta de garantías”.

Cifra

91%

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. - Foto: afp

es la aprobación de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Con esa cifra se convierte en el mandatario más querido de la región e, incluso, le saca más de 30 puntos a Luis Arce, de Costa Rica, quien ocupa el segundo lugar.

Foto

Sudán, en crisis

Migrantes. - Foto: ap

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registra más de 440.000 desplazados por la escalada del conflicto en Sudán. De ellos, 115.000 migraron a otros países y los 334.000 restantes se suman a los 3,7 millones de desplazados internos que ya tenía el país.

Estados Unidos

Sin cajita feliz

Esta cadena es multada por explotación laboral. - Foto: reuters

McDonald’s tendrá que pagar una multa de 212.544 dólares por explotación laboral a menores que se encontraron en varios estados de Estados Unidos. En numerosas sedes de las tres franquicias del restaurante, las autoridades hallaron a cerca de 305 menores trabajando en horas de la madrugada, manejando máquinas peligrosas y sin remuneración.

Llamó la atención el caso de dos niños de 10 años, quienes no recibían un pago y sí laboraban hasta muy tarde. La organización se excusó diciendo que eran los hijos de un supervisor de la madrugada. La directora de la División de Salarios, Karen Garnett, denunció: “Bajo ninguna circunstancia debe haber un niño de 10 años trabajando en una cocina de comida rápida alrededor de parrillas calientes, hornos y freidoras. Estamos asistiendo a un aumento de las infracciones de la legislación en materia de trabajo infantil”.

Tiroteos

Tragedia sin fin

Francisco Oropesa. - Foto: reuters

En la ciudad de Cleveland, estado de Texas, una mujer hondureña le pidió a su vecino que parara de disparar, ya que no dejaba dormir a su hijo menor. El hombre, Francisco Oropesa, de 38 años, le respondió que no, pues debía seguir practicando su puntería. La mujer le insistió, y Oropesa resolvió matarla e ir hasta la casa de ella y masacrar a toda su familia. En la residencia había nueve personas, de las cuales tres quedaron heridas y cinco murieron, entre ellas un niño de 9 años. El hombre se fugó, pero la Oficina del Sheriff de Montgomery lo atrapó el martes pasado. La familia víctima tiene procedencia hondureña y aún no se prueba si esto tuvo que ver con el ataque.

Hollywood

¿Crisis en el cine?

Huelga de guionistas en Los Ángeles - Foto: ap

Apartir del lunes a medianoche muchos programas y películas se detendrán. El Sindicato de Guionistas de Hollywood anunció que a partir de ese momento se iniciará una huelga que busca salarios más justos para el gremio. Específicamente, la protesta va dirigida a la Alianza de Productores de Cine y Televisión, organización que incluye a gigantes del streaming como Netflix, Amazon, Disney y Paramount.

La decisión se toma después de seis semanas de diálogos en los que, según varios portavoces del gremio, no se encontró una solución satisfactoria. Entre los programas que empezarán a emitir repeticiones está el famoso The Tonight Show, con Jimmy Fallon, quien en la Met Gala se refirió al tema: “No estoy de acuerdo con la huelga, pero espero que sirva para mejorar las condiciones de los guionistas, no soy nada sin mis guionistas”.