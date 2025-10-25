Muere famoso domador de cobras en India tras ser mordido por una serpiente: el momento quedó grabado en video

Un reconocido domador de cobras en India perdió la vida mientras intentaba reubicar una serpiente. El momento, que fue capturado en video, acaba de ser conocido por cientos de usuarios de internet.

El hombre, identificado como Jai Prakash Yadav, era conocido en redes sociales como “Sarp Mitra” y había ganado fama entre los usuarios por capturar serpientes cobra durante años, pese a que no contaba con ningún entrenamiento para llevar a cabo dicha actividad.

El domador de serpientes hacía contenido para sus redes sociales. | Foto: Tomada de redes sociales

Yadav solía compartir en sus redes sociales videos de cómo cazaba las serpientes. Además, informaba sobre el comportamiento y algunos datos de estas especies. Tras demostrar su capacidad con estos animales, se hizo llamar “amigos de las serpientes” e incluso se grababa jugando con ellas, lo que atrajo la atención de miles de personas que lo seguían en sus redes.

En este último video, el hombre había capturado una cobra para que fuera reubicada en el estado de Bihar. Durante el proceso, la cobra lo mordió y murió allí instantes después.

Cobra real, una de las más venenosas del mundo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con los medios locales, el domador de serpientes fue trasladado de inmediato a un centro médico cercano, pero no pudieron salvarle la vida debido al potente veneno que contiene la saliva de la cobra.

Ante la situación, las autoridades locales aprovecharon para instar a las personas a que no manipulen estos animales si no cuentan con el entrenamiento adecuado para ello, ya que incluso los expertos están expuestos a este tipo de peligros.

De acuerdo con un reporte de National Geographic, entre las cinco especies de serpientes más venenosas del mundo se encuentran dos tipos de cobra: la cobra real y la cobra filipina.

El veneno de las cobras puede actuar en unos 30 minutos. | Foto: Universal Images Group via Getty

La cobra real puede llegar a medir hasta cinco metros de longitud. Pese a que su veneno es menos potente, en comparación con otras especies, esta tiene la capacidad de expulsar una gran cantidad en cada mordedura, lo que aumenta las posibilidades de mortalidad en medio de un ataque.

Esta se encuentra en regiones de Asia y se alimenta de otras serpientes.