Mujer ahorró 50 mil dólares en dos años hurgando las basuras de EE.UU, ¿qué hizo?

Estados Unidos dice no al consumo con el auge del “No Comprar 2025”, ¿usted hace parte de este reto?

Al ser consciente del gasto, y de la cantidad de implementos útiles que botan las personas a diario, se dio cuenta que para vivir en comodidad no necesita de un trabajo de tiempo completo en fotografía, a lo que se dedicaba antes de iniciar su misión.

“Desde que empecé a buscar en contenedores de basura, he ahorrado mucho dinero”, dijo Díaz, quien ahora es creadora de contenido y se dedica a mostrar su estilo de vida en las redes. “He utilizado ese dinero para viajar por el mundo”, recalcó.

Su inspiración llegó en el 2023, cuando vio videos en la plataforma Tik Tok de personas que se dedican a lo mismo, a modo de mostrar que muchas veces en las basuras se encuentran artículos en perfecto estado, casi nuevos y que no presentan ningún defecto como para terminar siendo desechados.

Luego de ver los videos, Díaz contó que de inmediato pensó se iba a dedicar a hurgar entre los contenedores a tiempo completo cada día. Además, aseguró que los mejores lugares para buscar son los contenedores de basura de supermercados, tiendas de ropa y centros comerciales, ya que las tiendas sueles tirar lo que no venden o presenta el más mínimo defecto, sin tener en cuenta todo lo que hay detrás en cuanto a la contaminación y al consumo.

“Homesense ha sido la mejor tienda a la que he ido porque todo lo que he encontrado todavía tiene las etiquetas puestas; todos los artículos son nuevos. La mayoría de las cosas que encuentro no deberían estar en el basurero”, manifestó Díaz.