Mujer fue despedida por un video de TikTok de apenas segundos, hacía poco le aumentaron el sueldo

Una ciudadana estadounidense contó por TikTok que fue despedida después de haber publicado un video por la misma red social. Recientemente, a la mujer le habían recibido una solicitud de aumento salarial.

“¡Sí! Me despidieron de mi empleo, me despidieron de mi gran empleo remoto en que ganaba anualmente de seis cifras, ¡Y ustedes adivinaron! Fue por un TikTok ”, dice la mujer en un video entre risas, decepción y con un gesto de sorpresa, desde su cuenta @brokeasshorsegirl.

La joven olvidó poner la taza debajo de la máquina y el líquido empezó a caer en la mesa causando un desastre, cuando ella se percató de lo que pasó simplemente prendió la cámara, mostró el desastre, maldijo y subió el video a sus redes - Foto: Getty Images/iStockphoto

La joven, de 24 años de edad, tiene más de 300 mil seguidores en la red social y fue la primera sorprendida por lo que sucedió.

¿Qué pasó?

De acuerdo con lo que habló en entrevista con el medio Insider, se desempeñaba como líder de producto para una compañía de tecnología ubicada en el Reino Unido.

La joven cuenta que el día de los hechos se encontraba en una reunión a las 4:30 de la mañana, dada la diferencia horaria, algunas reuniones se realizaban a horas que para ella eran de madrugada.

Ese día decidió levantarse de su escritorio con la idea de hacerse un café, encendió la cafetera y preparó la bebida.

La mujer subió su video a través de Tik Tok. - Foto: REUTERS

Sin embargo, olvidó poner la taza debajo de la máquina y el líquido empezó a caer en la mesa, causando todo un desastre. Cuando ella se percató de lo que pasó, simplemente prendió la cámara, mostró el desastre, maldijo y subió el video a sus redes: “No usé mi enorme cerebro para pensar que en el fondo de ese video, se veía mi jefe hablando, porque estaba en una reunión... era la reunión semanal de equipo, ellos estaban hablando de algo que no tenía nada que ver conmigo, así que apagué la cámara, hice el video de 20 segundos y los subí”.

La mujer afirma que no pensó en el video en ningún momento, hasta que recibió una llamada de recursos humanos de la empresa: “me llamaron de recursos y me dijeron: ‘alguien nos envió este video, te despediremos inmediatamente’”.

Confidencialidad como justificación

De acuerdo con la mujer, el hecho de haber grabado una conversación confidencial sin el consentimiento de sus compañeros o su jefe, fue la causa de su despido. La joven habría “quebrantado la confianza” que la empresa tenía en ella.

Ella explica que en la conversación no había nada de confidencial y que difícilmente se podía escuchar lo que hablaban en el video que corría detrás de la imagen de ella quejándose por el café derramado: “Mis colegas no estaban hablando de nada superconfidencial. Sinceramente, apenas se los oye de fondo, pero desgraciadamente consideraron que era una razón válida para despedirme y me echaron. No me queda más remedio que aceptarlo, la cagué. Se trató de un descuido, lo acepto al cien por ciento. Me echaron, no puedo hacer nada”, sostuvo la joven con honestidad.

Tras ser despedida la joven decidió iniciar su propio proyecto de software para empresas. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Lleva ocho meses en su empleo y aunque quedó sorprendida por la noticia al recibir la llamada. “Lloré durante unos cinco minutos, creo. En definitiva, me sorprendió mucho que algo tan minúsculo los llevara a despedir a alguien que acababa de recibir un aumento de sueldo un par de semanas atrás”, dijo la joven.

“No estoy necesariamente de acuerdo con que pensaran que era motivo de despido, aunque lo asumo. Cometí un error, y debería haber tenido más cuidado”, dice la joven, quien cuenta que en sus redes donde publicó el video, no usaba su nombre.

En otro video además dice que la sorprende el despido, porque además de su reciente aumento había tenido una retroalimentación excelente de parte de sus jefes. Finalmente, la joven dice que gracias a esa experiencia, decidió iniciar su proyecto propio de software para empresas.