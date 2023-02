Mujer ‘olvidó discapacidad’ cuando pidió ayuda y este detalle la expuso, ¿un milagro?

A diario, son decenas las personas que apelan a encontrar en su trayecto a transeúntes o comerciantes que les puedan dar alguna colaboración, ante la ausencia de un empleo formal. Algunos piden que la ayuda sea monetaria o cualquier alimento para solventar el día a día, siendo el transporte público uno de los medios donde más circulan.

Las discapacidades físicas no se convierten en un limitante para muchos ciudadanos que, pese a ello, buscan la forma de ofrecer algún producto o sacar utilidad de algún talento para ‘ganarse la vida’. No obstante, a veces no es descartable que se den casos en los que una supuesta condición o enfermedad sea utilizada para engañar.

A veces pueden darse casos en los que una supuesta condición física sea utilizada para engañar. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / RUNSTUDIO

Ese fue el caso que, según Netnoticias, se desarrolló en México, donde las cámaras de seguridad de un local terminaron por confirmar la sorpresa que se llevaron dos trabajadoras. En el video quedó plasmado cuando una mujer ingresó a la joyería con su maleta en la espalda y la que parecía ser una caja con productos comestibles para solicitar colaboración.

“Se le olvidó lo muda”

Todo estaba sin contratiempos hasta que la mujer enseñó una tarjeta que colgaba y en la que, de acuerdo con lo que ocurrió segundos más tarde, habría señalado tener una limitación con su voz. Este detalle generó asombro de las trabajadoras porque justo cuando entró al establecimiento había saludado: “Hola, buenas tardes”, se le escuchó decir.

La respuesta desde el local fue “No, ahorita no”, previo a lo cual esperaron que abandonara el lugar para soltarse a reír, mientras una de las que atendía dijo: “Se le olvidó lo muda porque me dijo ‘buenas tardes’ cuando entró”.

El episodio se viralizó en TikTok, red en la que fue compartido por la usuaria @karenm_9997 y que ya supera el millón de visualizaciones y comentarios que tomaron lo sucedido con humor. También algunos consideraron que la mujer posiblemente no mintió.

El episodio superó el millón de visualizaciones. - Foto: TikTok @karenm_9997

“No está bien decir ‘muda’ o ‘mudo’. Solo es sordo, pues sus cuerdas vocales sirven. Ellos pueden emitir sonidos”, “Joyería ‘La milagrosa’”, “La puerta que no habría y ella ya quería salir rápido”, “En el metro un señor que se supone era ciego vio a los policías y se fue súper rápido”, “La amabilidad ante todo”, “Fue ‘La rosa de Guadalupe’”, “Milagro del Señor”, “Le hubieran dicho a ver qué hacía” (sic).

Supuesto invidente “volvió a ver”

Un hombre con una supuesta limitación visual terminó a los golpes con una persona que, segundos atrás, le había dado una limosna, aparentemente falsa. Sin embargo, no pasó ni un minuto antes de que quien ‘se apoyaba’ de un bastón para no tropezar (ante la aparente discapacidad) la emprendiera contra el otro individuo.

En un enfrentamiento terminó "casual" encuentro entre dos hombres, uno de ellos con supuesta discapacidad visual. - Foto: TikTok @Xpndejo

El enfrentamiento entre los dos sujetos llevó a que el ‘invidente’ terminara en el piso, en plena vía pública, y dando paso a comentarios en los que cuestionaban cómo había detectado el ‘fraude’ si tenía esa condición en sus ojos. Además, algunos internautas encontraron ‘inquietante’ la forma activa en la que se libró el choque físico con puños y patadas.

El clip fue compartido en Twitter, plataforma en la que algunos, en tono de humor, apuntaron a que “un milagro” le había devuelto la vista a ese hombre. Otros siguieron preguntándose si se trataba o no de una persona con discapacidad que estaba valiéndose de ello para lograr su cometido.

Volvió a ver!! Y todo gracias a unas rondanas!! 😂 👊🏼 💥 🦯 pic.twitter.com/dp2WbHMbPd — Andele x Pndejo (@Xpndejo) December 8, 2022

“Qué bien desarrollados tiene los otros sentidos que siente perfectamente en donde se encuentra (la otra persona)”, “Yo por eso no doy dinero, ahora tienen el descaro de sacar niños a las calles y los ponen a caminar con bebés en brazos para generar más lástima”, “Esos milagros ni en La rosa de Guadalupe”, “Responderle a los golpes cuando eres más joven y fuerte no sé si era necesario, lo digo con todo respeto”.