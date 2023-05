Mujer recibe carta amenazante de sus vecinos por su forma de parquear ¿Qué le dijeron?

En el Reino Unido una mujer encontró en el parabrisas de su carro una una nota que catalogó como “increíble”, sus vecinos le dejaron en su carro esta comunicación diciéndole que estaban desesperados por la forma en que parqueaba.

¿Qué pasó?

Lauren Ball es la mujer que recibió esta nota, Ball reside en la ciudad de Manchester, según informa el diario británico Daily Mail, que reporta la noticia.

“¡Nos estamos cansando de que piense que puede estacionar donde quiera! No vive para nada en Becker Close!” es lo que decía la comunicación, refiriéndose a que la mujer no vivía en Becker Close, el barrio en donde está parqueando habitualmente su automóvil.

"Está usando el espacio de estacionamiento de otras personas cuando lo necesitan”, decía la nota. - Foto: Getty Images

Más adelante la comunicación aclaraba que la mujer no estaba usando el espacio apropiada para parquear: “Usted vive en el frente, no se estaciona aquí. Tiene que usar su parqueadero. Está usando el espacio de estacionamiento de otras personas cuando lo necesitan”, aclaraba la carta, que no llevaba firma pero sí hablaba en prural, como si varios vecinos se hubieran puesto de acuerdo para levantar su voz de protesta.

Doble línea amarilla

En Inglaterra, así como en varios países de Europa está permitido parquear en buena parte de los costados laterales de muchas calles e incluso avenidas. En grandes avenidas europeas se puede observar carros estacionados en los costados laterales, de manera autorizada.

En grandes avenidas europeas se puede observar carros estacionados en los costados laterales, de manera autorizada. - Foto: Getty Images

Sin embargo, no es posible hacerlo en cualquier avenida, existen algunas restricciones. En el Reino Unido existe una norma que especifica que cuando hay doble línea amarilla en una avenida, no es posible parquear, es el caso de Ball, que tiene en frente de su casa doble línea amarilla.

Ball afirma, según el Daily Mail, que debe parquear en una calle lateral a su casa, porque en frente no puede hacerlo por la doble línea amarilla: “Lo que es frustrante es que siempre soy muy considerada con otras personas”, asegura.

“No estaciono en el espacio de nadie, frente a la casa de nadie, ni en el camino de nadie, también pago mi impuesto”, afirma la mujer. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, asegura que como todos los demás, ella paga sus impuestos y tiene derecho a estacionarse “No estaciono en el espacio de nadie, frente a la casa de nadie, ni en el camino de nadie, también pago mi impuesto”.

Impuesto de automóviles

Si bien, está permitido parquear los carros en muchas zonas laterales de las calles en el Reino Unido, es una autorización que muchas veces implica un pago.

Ball afirma por eso, que tiene derecho a estacionar su automóvil en un espacio de la calle, porque ha hecho el pago de sus impuestos: “¡Increíble! Usted paga el impuesto de su automóvil, puede estacionar donde quiera, siempre y cuando no bloquee en ningún lugar”, escribió un usuario en una de las redes sociales donde la mujer publicó su historia.

“Es sorprendente cuántas personas no tienen la menor idea sobre los derechos de estacionamiento fuera de sus hogares” explicó alguien más.