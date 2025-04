“Muy agradecido”: la periodista Myriam Bautista habla de su libro sobre el escritor español José Manuel Caballero Bonald

Myriam Bautista: Me suelen preguntar por qué decidí escribir la historia de un hombre, cuando soy tan feminista y es sencillo: me deslumbré por la manera como José Manuel Caballero Bonald quiso a Colombia y por su estilo de escritura en prosa y en verso. Él vivió en nuestro país 21 meses, entre febrero de 1960 a diciembre de 1961. Y este tiempo fue para él feraz, inolvidable. En el transcurso de su vida, seguía repitiendo que esa estancia había sido uno de los hechos fundamentales en su larga y movida existencia. Por eso, desde un comienzo supe que el libro debía llamarse así: Muy agradecido.

M.B: Bogotá y Colombia. Fueron unos pocos años atípicos. No había guerrilla, no había narcotráfico. Salíamos de la violencia de los años cincuenta, comenzaba el Frente Nacional. En Bogotá se vivía un auge cultural importante. Tan solo citar un par de cosas. Estaba la hermosa y gran Librería Buchholz, en la avenida Jiménez, sitio de encuentro de jóvenes escritores y artistas; la crítica de arte Marta Traba no solo tenía un espacio semanal en televisión, sino que dictaba conferencias, clases y creaba, junto con otras personas como Emma Araujo, el Museo de Arte Moderno. José Manuel cuenta que los jueves iba a El Espectador a entregar su columna y cuando llegaba siempre había una tertulia auspiciada por Guillermo Cano, su director, a la que asistían algunos de los periodistas como José Salgar y personajes como Fernando Botero, Gabriel García Márquez y un largo etcétera.

M.B: Leí en el año 2017 en el periódico El País de España una entrevista en la que él mencionaba su estadía en Colombia y me sorprendió que recordara esos 21 meses con tanto afecto. Medio siglo después, comencé a buscar sus novelas, su poesía y esas más de mil páginas que escribió en torno a su vida que nunca quiso nombrar como autobiografía sino como libros de memorias y en ellos el capítulo de su estancia en Bogotá es no solo afectuoso sino muy gratificante por una vivencia social, intelectual que lo dejo muy satisfecho. Comencé a buscar personas que lo hubieran conocido. El primero fue Ramón Cote Baraibar, uno de nuestros mejores poetas, hijo de Eduardo Cote quien me ayudo con libros y vivencias con él y como seguían en contacto me dio sus coordenadas. José Manuel estaba muy enfermo y nuestras charlas telefónicas fueron un par y muy breves. Con su esposa si hablé largo unas dos veces, pero sus recuerdos eran muy fragmentarios. Ubiqué a la escritora Helena Iriarte, una de las amigas de la pareja, quien me contó un par de anécdotas. El resto fue investigación en las hemerotecas y en sus libros. Busqué reconstruir esos 22 meses añadiéndole un par de eventos más.