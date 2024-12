Su pacto, de una duración de tres años, contempla la constitución de un gobierno "bipartito" con Netanyahu como primer ministro durante 18 meses y Gantz para los 18 siguientes, así como un número igual de ministros de los dos campos y la posibilidad de que otros partidos se sumen para sacar al país de la crisis. Los palestinos no tardaron en reaccionar y condenaron el nuevo gobierno "proanexión" de Israel.

"La formación de un gobierno israelí de anexión supone el fin de la solución de dos Estados y el desmantelamiento de los derechos del pueblo palestino", reaccionó el primer ministro palestino Mohammed Shtayyeh en un tuit.