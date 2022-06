Netflix desvinculó a 300 empleados en Estados Unidos; este fue el motivo

En las últimas horas se ha conocido que Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo, ha tenido una fuerte pérdida de suscriptores. Pues ahora se conoce que, producto de esto, la compañía ha decido despedir a 300 empleados que trabajaban en Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, estos no son los primeros despidos que se presentan en la empresa desde que se conoció que estaban perdiendo muchos suscriptores en todo el mundo, pues hace apenas un mes ya se habían desvinculado a 150 trabajadores cuando se conoció que las acciones de Netflix habían caído.

“Lamentamos no haber visto nuestra desaceleración antes, por lo que podríamos haber asegurado un reajuste más gradual del negocio”, admitieron los fundadores de Netflix, Reed Hastings y Ted Sarandos.

El diario The Hollywood Reportes informó que los recortes de personal han afectado al 3 % del total de los trabajadores de Netflix en todo el mundo. De los trabajadores que se despidieron, 216 fueron en Estados Unidos y Canadá, 53 en Europa, 30 en Asia y 17 en América Latina.

“Sabemos que estas dos rondas de despidos han sido muy difíciles para todos, creando mucha ansiedad e incertidumbre. Planeamos volver a un curso de negocios más normal en el futuro”, se informó desde la plataforma de streaming más popular del mundo.

Según lo que reportó la propia compañía en su último informe de abril, Netflix perdió al menos 200.000 suscriptores en los primeros tres meses del año, algo que no había ocurrido hasta entonces. En ese mismo periodo de tiempo, tuvo ganancias netas de 1.597 millones de dólares, lo cual es una reducción con respecto a los 1.706 millones que había facturado la empresa de streaming durante el primer trimestre de 2021.

A pesar de este inesperada baja de usuarios que ha afectado a la compañía teniendo que reducir su personal, desde Netflix se ha prometido en varias ocasiones que para el 2023 esperan crecer teniendo al menos 1.000 nuevos empleados en todo el mundo. Sin embargo, no se han dado detalles de cómo se conseguirán estos empleos, ni en qué áreas estaría contratando la compañía a sus nuevos trabajadores.

El 13 % de los suscriptores de Netflix cancelaría su membresía por esta razón

Netflix contempla imponer un modelo para evitar que sus suscriptores compartan sus cuentas. De hecho, ya ha comenzado con las primeras pruebas en algunos países para estudiar la respuesta de sus clientes.

Con esta medida, la firma pretende monetizar las cuentas compartidas, cobrando un excedente para que los usuarios no puedan seguir con esa práctica. No obstante, sus intenciones no parecen ser respaldadas por los suscriptores.

De acuerdo con una encuesta realizada por la compañía de investigación de mercado Aluma Insights, al menos un 13 % de los hogares en Estados Unidos prefiere cancelar sus cuentas antes que pagarle un excedente a Netflix por agregar perfiles extra.

En ese sentido, la potencial pérdida de suscripciones significa un riesgo para la compañía, teniendo en cuenta que en el primer trimestre de 2022 perdió cerca de 200.000 suscriptores en el mundo en relación con el cierre de 2021.

En su momento, Netflix explicó que este descenso se debe, principalmente, a la dificultad de conseguir nuevos abonados en todo el mundo y también a la suspensión del servicio en Rusia. La compañía tenía previsto incorporar 2,5 millones de clientes en el período considerado ―y los analistas esperaban incluso más―, pero, por el contrario, perdió abonados para un total de 221,64 millones de televidentes.