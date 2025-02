“Nicolás Maduro va a profundizar los peligros para la seguridad nacional en Colombia”: Néstor Humberto Martínez advierte en SEMANA

Es bastante inocente pensar que uno restablece el orden público a punta de decretos. ¿Por qué, más bien, no dejan actuar al fin al Ejército y a la Policía y no les tienen más las manos amarradas? ¿Por qué no restablecen los bombardeos? ¿Por qué no combaten el narcotráfico y erradican los cultivos ilícitos? ¿Por qué no entra el Ejército a la zona del conflicto?