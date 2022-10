Niño de tres años defendió a su padre de tres delincuentes que trataban de robar su auto

Un video registrado en las redes sociales da cuenta de los angustiosos momentos que vivió una familia por cuenta de un intento de robo en el distrito de Pachacamac, en Perú.

Un hombre que ingresaba a su vivienda en la ampliación Los Jazmines de José Gálvez (Pachacamac) en su carro fue interceptado por tres delincuentes que intentaron robarle su vehículo.

La víctima forcejeó con los ladrones para evitar el hurto cuando uno de ellos utilizó la cacha del arma para golpearlo en su cabeza, dejándolo mareado e indefenso.

En ese momento, el hijo de la víctima, de solo tres años, salió de la vivienda y se abalanzó sobre uno de los delincuentes para evitar que continuaran con el robo.

Una vez en el suelo, el padre del pequeño lo abrazó para protegerlo mientras la esposa de la víctima y sus demás hijos lanzaban piedras y ladrillos a los ladrones.

Inmediatamente, toda la comunidad decidió atacar a los ladrones con palos y piedras, pero los delincuentes se defendieron y dispararon al aire y uno de los proyectiles dio en el pecho de un vecino.

El hombre falleció instantáneamente y los delincuentes huyeron en medio de la conmoción.

La víctima fue identificada como Enrique Moisés Rosas Nolasco, quien dejó una viuda y cinco hijos solos.

“Es preferible regresar a mi tierra, Apurímac, porque seguir aquí en Lima no vale, la vida no vale nada. Eran tres sujetos y uno de ellos tenía pistola. Como me resistí en un primer momento me tiraron un golpe con la cacha en la cabeza y perdí el conocimiento”, contó el padre de familia a América Noticias.

En video: grabaron violento robo a una pareja de adultos mayores

Una pareja de la tercera edad se convirtió en el blanco de dos ladrones, quienes los golpearon e intimidaron con armas de fuego para despojarlos de una considerable suma de dinero. La violenta situación se presentó en la comuna de Las Condes, región metropolitana de Chile, y quedó registrada en video.

En las imágenes se observa justo el momento cuando las víctimas fueron interceptadas por los delincuentes en la Avenida Apoquindo con Rosario, luego de salir del Banco Santander, ubicado a 200 metros aproximadamente.

Los dos adultos mayores fueron lanzados contra el asfalto. Mientras uno de los delincuentes golpeaba al hombre con la cacha del arma, el otro cómplice forcejeaba con la mujer para quitarle el bolso, arrastrándola hasta que logró quitarle el maletín.

Aunque un grupo de ciudadanos corrió para intentar auxiliar a la pareja, los atracadores salieron corriendo con el dinero en su poder. De acuerdo con medios chilenos, los ladrones al parecer se llevaron 4.500.000 pesos chilenos, lo que equivale a 21.430.586 pesos colombianos actualmente.

“La víctima retiró de una sucursal del Banco Santander en Las Condes cuatro millones y medio. A la salida fue abordada por dos sujetos de forma muy violenta, con armas de fuego, que no solamente la intimidan a ella, sino que también golpean a su marido”, detalló la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, citada por el medio Mega Noticias Chile.

Los delincuentes habrían logrado huir del lugar con la ayuda de otros dos sujetos, quienes los estaban esperando metros adelante en motocicletas. Estas cuatro personas ahora están siendo buscadas por las autoridades de ese país, quienes tienen como pista principal los videos de las cámaras de seguridad.

Entre tanto, la pareja de adultos afectada fue remitida a un centro asistencial donde fueron valorados y luego trasladados a la Comisaría de Carabineros de Las Condes, para instaurar la respectiva denuncia de este brutal hecho.