“No lo usé ni ocho veces”: mujer protagoniza pelea porque no le quisieron cambiar prenda que compró hace dos años

En redes sociales se volvió viral el caso de una mujer que decidió denunciar a una tienda de ropa porque, según ella, no le quieren cambiar una prenda que compró hace dos años y que le ha dado poco uso.

Se trata de la usuaria de TikTok, Karmen, quien en un video en esa plataforma aseguró estar indignada porque el almacén no le soluciona nada.

“Indignada. En la tienda me dicen que han pasado más de dos años desde que la compré. No la he usado por el covid-19 más de ocho veces”, dijo en el video.

La mujer, quien pareciera desconocer que existe un tiempo límite para hacer algún cambio o devolución de la mercancía, también argumentó que lo adquirido hace dos años en el almacén, no era cualquier marca, motivo por el cual insistía en el cambio.

La ropa que enseña la mujer y que ha comprado en la tienda. - Foto: Pantallazos de video tomado de la cuenta en TikTok: karmenmiddem

Por lo tanto, recordó bastante molesta que se compró la prenda de vestir “justo antes de entrar el covid y ahora resulta que me dicen que no me pueden hacer el cambio. No es una marca barata, es de calidad”.

Para la mujer, le parece absurdo que la tienda de ropa no le devuelva el dinero, ni le haga el cambio por otra prenda.

Teniendo en cuenta la curiosa petición de la mujer, algunos internautas comentaron con humor: “En serio? voy a intentar devolver el vestido de novia de 1998 (...) Yo fui a devolver mi ropa de cuando era bebé porque me hacía falta el dinero y me dijeron que no, porque habían pasado 18 años, qué indignante (...) Opino que eres una personaje de mucho cuidado (...) Ya tienen anécdota los de la tienda (...) Me parece indignante! Yo el otro día pedí devolución de mi vestido de bautizo porque ni me sirve y está totalmente nuevo y se han negado, increíble!”.

Casi desnuda, mujer se subió a un bus y sorprendió a todos

El sistema de trasporte público suele ser epicentro de hechos curiosos e inesperados, esto se debe a que se suele compartir espacio con personas de diferentes pensamientos y que pueden estar pasando por distintas circunstancias.

Un usuario de redes sociales que se encontraba transportándose en un bus de servicio público en Chile, compartió un video que se hizo viral en donde se puede ver como inesperadamente una mujer aborda el vehículo con una particularidad, solo vestía su ropa interior.

El curioso suceso se presentó exactamente en la Línea Orompello, Montecea, allí la mujer que no ha sido identidad aborda el bus vistiendo solamente una tanga color negro y un brasier del mismo tono.

Esta situación de inmediato llamó la atención de los ocupantes, empezando por el conductor, quien no podía creer lo que sucedía. Además, la mujer le dirigió la palabra para decirle que más adelante le pagaba la tarifa del pasaje, ya que como podía ver, no tenía donde guardar dinero.

La mujer en el bus en Chile. - Foto: TikTok: @Sergiotroncoso1

“Después yo le voy a pagar el pasaje”, le dice la mujer al conductor, a quien le costaba levantar la mirada para observar a la protagonista del video.

Mientras tanto la desabrigada mujer se va acomodando en uno de los primeros asientos del autobús, esto sin percatarse de que unas sillas atrás alguien la estaba grabando. Se dice en las redes sociales que la mujer es una usuaria frecuente de la ruta, pero es la primera vez que aborda en ropa interior.

Aún no se conoce la explicación a tal comportamiento, lo que si se sabe es que en esta época Chile pasa por su estación de verano, situación que genera un aumento considerable en las temperaturas, existe la posibilidad de que la mujer no aguantara el inclemente calor que se vive por estos días.