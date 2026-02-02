Nueva moneda en República Dominicana: comenzará a circular en febrero

En República Dominicana, en el mes de febrero comenzará a circular una nueva fecha de acuñación de las monedas de RD$5.00, que será la del 2024.

En la información que presenta el medio de comunicación Infobae se indica que todos los elementos de seguridad y la apariencia física de la moneda permanecerán intactos; lo único que cambiaría es el año que aparece en la parte de abajo.

Bandera República Dominicana. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La moneda de 5 pesos dominicanos tiene en el anverso la figura de Francisco del Rosario Sánchez, quien es un prócer de la independencia nacional, abogado, político y militar que nació en la ciudad de Santo Domingo.

Costa Rica tiene presidenta: la derechista Laura Fernández gana las elecciones

Después de la independencia fue miembro de la Junta Central Gubernativa. Es un personaje histórico distinguido; hoy en día su imagen pasa de mano en mano en las monedas que llevan su retrato.

Los sistemas monetarios de los distintos países se han caracterizado por llevar consigo elementos históricos o característicos de la nación; en las monedas, a veces, se pueden observar animales endémicos o plantas características de la región.

Con el pasar del tiempo, este tipo de elementos se convirtieron en símbolos de identidad nacional, que no solo representan un valor facial, sino también el valor cultural que estos contienen.

Hay que recordar que, en todo el mundo, el coleccionismo de billetes y de monedas ha crecido de manera exponencial; existen diferentes formas de coleccionar, entre las que se encuentran las colecciones por fecha, por denominación, por personajes, por tipología, entre otros.

Estas prácticas han logrado que piezas antiguas sean conservadas en manos de aquellas personas que quieren tener una parte de la historia del país.

Esta nueva fecha de emisión no pasará desapercibida, y coleccionistas querrán tenerlas en sus colecciones, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo.

Monedas de colección Foto: Getty Images

Las primeras monedas dominicanas aparecieron en 1844, después de que se lograra la gesta independentista.

De acuerdo con la información difundida por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), se menciona:“Estas monedas poseen las mismas características de las monedas RD$5.00 actualmente en circulación, variando solamente el año de acuñación, las cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas”.

Papa León XIV hizo un llamado tras tensiones entre Estados Unidos y Cuba: “He recibido con gran preocupación noticias”

Este tipo de situaciones son comunes, pues, aunque estas monedas fueron acuñadas en el año 2024, se mantienen en reserva para entrar en circulación cuando la demanda del mercado lo requiere.

Para consultar información referente a temas del cono monetario dominicano, se puede acceder a la plataforma oficial del Banco Central.