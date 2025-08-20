Mundo
Nueva senadora de Estados Unidos, Ashley Moody, celebró la operación militar que adelanta Estados Unidos contra Venezuela
La congresista, quien tomó el puesto del actual Secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció a favor de operación militar en Venezuela.
Estados Unidos desplegó un Expeditionary Strike Group (ESG) con una gran capacidad militar contra Venezuela, para atacar el narcotráfico y los grupos armados vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
Ante esta decisión del Gobierno de Donald Trump, la nueva senadora Ashley Moody (R-FL), quien tomó el puesto del actual Secretario de Estado Marco Rubio, se pronunció a favor de operación militar en Venezuela.
“Esta semana, hemos visto al presidente Trump tomar medidas audaces una vez más al desplegar buques de guerra estadounidenses cerca de Venezuela para cortar el tráfico de drogas mortales en la fuente”, dijo inicialmente.
Moody se pronunció en medio de una rueda de prensa y publicó el video de sus declaraciones a través de su cuenta personal de X, donde expresó su apoyo a la decisión.
“Al mismo tiempo, estamos celebrando la aprobación de la Ley HALT Fentanyl, una nueva ley crítica que copatrociné con orgullo”, dijo la nueva senadora.
La congresista estadounidense se mostró feliz ante los avances contra el narcotráfico que adelanta la administración de Trump, por lo que celebró la Ley y la operación militar.
“Juntas, estas acciones envían un mensaje claro: los días de Estados Unidos de hacer la vista gorda ante el narcotráfico han terminado”, mencionó.
This week, we’ve seen President Trump once again take bold action by deploying U.S. warships near Venezuela to cut off the trafficking of deadly drugs at the source. At the same time, we are celebrating the passage of the HALT Fentanyl Act—a critical new law I proudly… pic.twitter.com/JstOvXQPPs— Senator Ashley Moody (@SenAshleyMoody) August 20, 2025
Así mismo, se refirió a la Ley HALT Fentanyl y explicó detalles de su funcionamiento en medio de estos operativos contra las mafias.
“Esta ley garantiza que los agentes federales y los fiscales tengan las herramientas para responsabilizar a los traficantes, tal como lo hemos hecho aquí en Florida”, detalló.
Por último, envió un mensaje esperanzador frente a estas acciones que está tomando Estados Unidos: “Combinado con el liderazgo del presidente Trump, estamos salvando vidas, cerrando los cárteles y haciendo que las comunidades sean más seguras antes del Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el Fentanilo”.