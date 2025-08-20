Suscribirse

Mundo

Nueva senadora de Estados Unidos, Ashley Moody, celebró la operación militar que adelanta Estados Unidos contra Venezuela

La congresista, quien tomó el puesto del actual Secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció a favor de operación militar en Venezuela.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 1:18 a. m.
Nueva senadora Ashley Moody sobre operación militar.
Nueva senadora Ashley Moody sobre operación militar. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @SenAshleyMoody

Estados Unidos desplegó un Expeditionary Strike Group (ESG) con una gran capacidad militar contra Venezuela, para atacar el narcotráfico y los grupos armados vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

Ante esta decisión del Gobierno de Donald Trump, la nueva senadora Ashley Moody (R-FL), quien tomó el puesto del actual Secretario de Estado Marco Rubio, se pronunció a favor de operación militar en Venezuela.

“Esta semana, hemos visto al presidente Trump tomar medidas audaces una vez más al desplegar buques de guerra estadounidenses cerca de Venezuela para cortar el tráfico de drogas mortales en la fuente”, dijo inicialmente.

USS Sampson de la armada de Estados Unidos.
USS Sampson de la armada de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Moody se pronunció en medio de una rueda de prensa y publicó el video de sus declaraciones a través de su cuenta personal de X, donde expresó su apoyo a la decisión.

“Al mismo tiempo, estamos celebrando la aprobación de la Ley HALT Fentanyl, una nueva ley crítica que copatrociné con orgullo”, dijo la nueva senadora.

Contexto: Así es la flota militar que Estados Unidos envió hacia Venezuela y que aterra al régimen de Nicolás Maduro

La congresista estadounidense se mostró feliz ante los avances contra el narcotráfico que adelanta la administración de Trump, por lo que celebró la Ley y la operación militar.

“Juntas, estas acciones envían un mensaje claro: los días de Estados Unidos de hacer la vista gorda ante el narcotráfico han terminado”, mencionó.

Así mismo, se refirió a la Ley HALT Fentanyl y explicó detalles de su funcionamiento en medio de estos operativos contra las mafias.

“Esta ley garantiza que los agentes federales y los fiscales tengan las herramientas para responsabilizar a los traficantes, tal como lo hemos hecho aquí en Florida”, detalló.

Por último, envió un mensaje esperanzador frente a estas acciones que está tomando Estados Unidos: “Combinado con el liderazgo del presidente Trump, estamos salvando vidas, cerrando los cárteles y haciendo que las comunidades sean más seguras antes del Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el Fentanilo”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Polo Democrático pide que Iván Cepeda sea candidato presidencial

2. Público iba a gritar “fuera Petro” frente a Álvaro Uribe y el expresidente se hizo viral con su reacción

3. Enfermedad medieval que mató millones en Europa regresa a EE. UU.: confirman nuevo caso y piden extremar precauciones

4. Partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores se retrasó: motivo es tendencia

5. Sydney Sweeney rompe el silencio: la dura verdad detrás del polémico jabón hecho con su agua de baño

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Operación militarEstados UnidosVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.