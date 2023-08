Nuevos detenidos y dos colombianos identificados por 10 testigos como autores de los disparos contra Fernando Villavicencio

Al respecto, la viuda de Villavicencio, Verónica Saráuz, se ha quejado en sus entrevistas de la actitud de los escoltas en el momento del ataque, pues se agacharon para esquivar las balas, pero no hicieron nada por defender a su marido.

“No entiendo por qué le subieron a la camioneta en dónde fue asesinado. No entiendo por qué su seguridad no reacciona y se esconden. Me tienen que dar muchas explicaciones”, le dijo Saráuz a la emisora Blu Radio.