Ofrecen millonaria recompensa por información que ayude a encontrar a la madre de Savannah Guthrie

Nancy Guthrie, madre de la presentadora, fue vista por ultima vez el 31 de enero en su casa ubicada en Tucson, Arizona.

Redacción Mundo Revista Semana

24 de febrero de 2026, 1:37 p. m.
Savannah Guthrie continúa en la búsqueda de su madre, desaparecida hace tres semanas.
Savannah Guthrie continúa en la búsqueda de su madre, desaparecida hace tres semanas.

La presentadora del programa Today, Savannah Guthrie, publicó el martes un emotivo video en Instagram en el que informó que su familia ofrece una recompensa de un millón de dólares por información que permita dar con el paradero de su madre, Nancy Guthrie, desaparecida desde hace tres semanas.

La periodista reconoció que su madre, de 84 años y desaparecida a inicios de febrero, “podría haber fallecido”, aunque aseguró que la familia mantiene la esperanza de obtener respuestas sobre su paradero.

“Pero necesitamos saber dónde está. Necesitamos que vuelva a casa. Por eso, ofrecemos una recompensa familiar de hasta un millón de dólares por cualquier información que nos lleve a su recuperación”, dijo.

Esta nueva recompensa se suma a la recompensa de US$ 100.000 del FBI por información sobre Guthrie.

“Así que, por favor, si escuchan este mensaje, si han estado esperando y no están seguros, que esta sea su señal para que, por favor, se presenten, digan lo que saben y ayúdennos a traer a nuestra querida madre a casa para que podamos celebrar un regreso glorioso y milagroso o celebrar la hermosa, valiente, corajuda y noble vida que ha vivido”, declaró la periodista en el video publicado en redes.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero en su vivienda, ubicada en una zona aislada de Tucson, Arizona. Desde entonces, autoridades locales, estatales y federales desplegaron un amplio operativo de búsqueda que se extendió por más de tres semanas.

Persona es detenida por el presunto secuestro de la madre de reconocida presentadora estadounidense

Por su parte, el FBI difundió un video y varias fotografías en las que se observa a un hombre encapuchado y armado manipulando la cámara del timbre de la vivienda la mañana de la desaparición, lo que provocó la recepción de miles de pistas.

El sospechoso fue descrito como un hombre de contextura promedio, con una estatura aproximada de entre 1,75 y 1,80 metros.

A partir de esas imágenes, los investigadores lograron establecer que el hombre portaba una mochila marca Ozark, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

Sospechoso
El sospechoso fue grabado por cámaras en la casa de Nancy Guthrie. Foto: Captura X @KanekoaTheGreat

Sin embargo, las autoridades continúan trabajando para identificar otros objetos que llevaba consigo y determinar dónde pudieron haber sido adquiridos.

Pese a los avances en la investigación, las autoridades aún no tienen claridad sobre qué pudo haber motivado la desaparición.

Los investigadores creen que Guthrie habría sido sacada de su vivienda en contra de su voluntad. A su vez, el sheriff advirtió que no se descarta la participación de más de una persona.

Exsubdirector del FBI plantea una teoría inquietante sobre las cartas de rescate de Nancy Guthrie: “Están jugando con la familia”

Pese a esto, la búsqueda continúa. El sábado, detectives y agentes regresaron al vecindario para realizar nuevas investigaciones, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, aunque no se detallaron los motivos del regreso.

El sheriff reiteró además que ninguno de los familiares, incluidos hermanos y cónyuges, está siendo considerado sospechoso.

