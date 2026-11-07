Papa León XIV elogia la solidez democrática de Uruguay en el inicio de su gira por Sudamérica

El papa León XIV elogió este viernes por sus más de cuarenta años de “democracia ininterrumpida” a Uruguay, primer destino de su gira de doce días por Sudamérica y poco más de una semana después de someterse a una intervención quirúrgica por un cáncer de pulmón.

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“El año 2025 marcó cuatro décadas de democracia ininterrumpida en Uruguay, durante las cuales se han sucedido diversos gobiernos por voluntad de los ciudadanos”, celebró el pontífice en su discurso tras la bienvenida del presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Durante su intervención, León XIV vio con buenos ojos la dinámica política uruguaya, con gobiernos de distinto signo elegidos por la ciudadanía. En este tramo defendió el ejercicio de la autoridad dentro del orden jurídico, con competencias institucionales claras y vías para que la población participe en la vida pública.

El líder católico evocó la figura del prócer independentista uruguayo José Gervasio Artigas tras su visita al monumento dedicado a su memoria. A partir de sus postulados, el Pontífice remarcó que la máxima del héroe nacional vincula “el origen de la autoridad con la responsabilidad de quien la ejerce”, al tiempo que subrayó que el poder público debe estar permanentemente orientado al servicio del bien común.

El papa León XIV asiste a una ceremonia de bienvenida junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en la Plaza Independencia de Montevideo. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

“En lo alto del monumento, Artigas aparece solo, a caballo. Más abajo, en el relieve frontal, vuelve a aparecer entre sus hombres, formando parte de aquella multitud. Este detalle trae a la memoria unas palabras que pronunció: ‘Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana’”, expresó.

Por otro lado, el Pontífice defendió, como suele ser habitual, la vida antes del nacimiento y el acompañamiento hasta la muerte natural, dos cuestiones que ‘chocan’ como posibles alusiones al derecho al aborto y a la eutanasia, ambos reconocidos bajo el ordenamiento jurídico de Montevideo.

El Santo Padre aseveró ante los asistentes que el cuidado de la infancia debe constituir una prioridad colectiva, dado que los menores asumirán en el futuro “la responsabilidad de continuar la vida común”. Para alcanzar este objetivo, el Pontífice remarcó que la educación representa un pilar fundamental en el desarrollo de sus capacidades y en su preparación para la vida en sociedad.

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El papa León XIV también expuso que “el trabajo se encuentra en función del hombre” y no al revés, recordando las palabras de Juan Pablo II, las cuales “se conservan en la actualidad”, en referencia a la digitalización y al auge de la Inteligencia Artificial.

“El desarrollo de estas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades, procurando que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo”, mencionó.

El papa León XIV inició este viernes su gira por Sudamérica -la primera a la región desde su intervención quirúrgica-, asegurando que emprende este viaje para refrendar su “compromiso de seguir estando cerca de los enfermos”. El Pontífice permanecerá hasta el domingo en Montevideo, desde donde se desplazará a Buenos Aires para pasar allí varias jornadas antes de continuar su recorrido hacia Perú.

*Con información de Europa Press