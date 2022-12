Para tener en cuenta antes de visitarlas: estas son las playas más peligrosas del mundo

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Durante las vacaciones de fin de año, las playas suelen ser el destino favorito para muchas personas, quienes disfrutan de la arena, la brisa y el mar, por supuesto, bajo un predominante sol.

Sin embargo, en paralelo a su innegable belleza, las playas también pueden ser peligrosas, incluso las más turísticas. Por esta razón es de vital importancia tomar todas las medidas de prevención para evitar hechos que lamentar durante el periodo de descanso.

Mientras que algunos se van por lo seguro y acostumbran a frecuentar las mismas playas, o al menos las más populares, también están quienes se aventuran a explorar nuevos horizontes y descubrir espacios paradisiacos que no cuentan con tanta afluencia de gente.

No obstante, el hecho de que se trate de playas no tan concurridas también implica que son espacios menos vigilados. En consecuencia, en caso de un accidente o situación de peligro, no habrá personal capacitado a la vista para prestar su ayuda.

En ese orden de ideas, antes de emprender un viaje con destino a una playa, es recomendable consultar las características de dicho lugar. Por ejemplo, detalles como fuerza de la marea, oleaje, fauna marina, horarios y riesgos potenciales dentro o alrededor de la playa.

Por lo general, las autoridades locales y lugareños representan una fuente confiable para datearse sobre el lugar de interés y evitar llegar ‘a ciegas’ al sitio. En tal virtud, es clave dejar la pena a un lado y preguntar sin filtros para conocer con mayor certeza qué ofrece la plata en cuestión y, en caso de ser necesario, incrementar las medidas de protección.

Las playas más peligrosas del mundo

Cada región del planeta tiene características únicas, por lo que no será igual una playa en el Caribe a una en el Pacífico o en las costas australianas. Teniendo en cuenta este detalle, los turistas deben conocer tanto como sea posible sobre el lugar que planean visitar antes de atreverse a hacerlo.

Según reseña el medio Chic, existen cinco playas en el mundo que resultan potencialmente peligrosas en comparación con otras. Factores como la contaminación, el oleaje y la fauna marina son algunos de los elementos que se tuvieron en cuenta para definir el riesgo que representa visitar estos espacios.

Playa Chowpatty en Mumbai, India

De acuerdo con el medio citado, esta es la playa más contaminada del mundo. El nivel de desechos es tan alto que las aguas están completamente sucias y han tenido efectos negativos en las poblaciones aledañas, generando enfermedades asociadas a esta problemática.

Es de destacar que en esta playa se realiza un festival hindú llamado Ganesha Chaturthi, donde se honra a una deidad con figura de elefante humanoide, la cual es sumergida en las aguas. Miles de personas asisten a la celebración cada septiembre y, durante el resto del año, los desechos son el principal obstáculo para que locales y turistas se bañen en sus aguas.

Recientemente, se han adelantado programas de limpieza para recuperar la zona. Voluntarios han acudido a la playa Chowpatty para recoger los desechos y trabajar por la restauración del ecosistema.

Jornada de limpieza en la playa Chowpatty en Mumbai, India. - Foto: Hindustan Times via Getty Images

Atolón Bikini, en Micronesia

A simple vista, Atolón Bikini aparenta ser un espacio paradisíaco, donde convergen la arena y el mar. Sin embargo, en realidad es uno de los lugares más tóxicos y peligrosos del mundo. ¿La razón?: entre 1946 y 1958 fue utilizada como campo de pruebas nucleares por Estados Unidos. Según recoge el medio Chic, allí explotaron 67 bombas nucleares.

En consecuencia, Atolón Bikini, ubicada específicamente en las Islas Marshall, fue declarada desierto nuclear, de manera que no se permite el ingreso de visitantes.

Explosión nuclear en Atolón Bikini, el 25 de julio de 1946. - Foto: Pictures from History/Universal

Isla Gansbaai, en Sudáfrica

Si bien el mar resulta fascinante a la vista, bajo la superficie se encuentra un mundo completamente distinto que incluso hoy sigue sin ser explorado en su totalidad. La fauna marina se compone de un amplio número de especies y, mientras que algunas son inofensivas, otras representan un peligro latente para el ser humano.

La Isla Gansbaai es conocida popularmente como ‘La gran capital del tiburón blanco’, de manera que esta especie predomina en sus aguas.

El gran tiburón blanco, una de las especies más letales en el océano. - Foto: ullstein bild via Getty Images

La razón por la cual las aguas de la Isla Gansbaai están infestadas de tiburones es que la región también es el hogar de especies como lobos marinos y otros animales que hacen parte de la dieta del gran tiburón blanco.

En efecto, un ser humano que se atreva a nadar en estas aguas se expone a ser presa fácil para uno de los animales más letales del mundo. Sin duda, hacerlo no resulta una buena idea.

Playa Cañaveral, en Colombia

Colombia, siendo uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y siendo bañada tanto por el Pacífico como el Atlántico, no podía quedar por fuera del listado. Por eso, su aporte a las playas más peligrosas del mundo es la playa Cañaveral, ubicada en el departamento del Magdalena.

“La tentación mortal”, es uno de los apodos que se la ha adjudicado a esta hermosa playa. Aunque parece inofensiva, sus aguas esconden un peligro que podría ser letal. La corriente marina en esta zona puede empujar a los bañistas mar adentro, alejándolos de la costa y dejándolos a merced de la marea.