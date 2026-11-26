El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves 26 de noviembre que la Asamblea Nacional promoverá la derogación de la Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo, legislación vigente desde finales de 2024 que contemplaba la inhabilitación política perpetua y penas de hasta 30 años de prisión contra dirigentes opositores señalados de promover sanciones económicas externas.

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De acuerdo con las declaraciones entregadas por el jefe legislativo en la sede parlamentaria, la decisión surge tras un nuevo acuerdo entre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y sectores de la oposición venezolana.

El anuncio desde el Parlamento y los argumentos del dirigente legislativo

Durante su pronunciamiento oficial en Caracas, Jorge Rodríguez confirmó el inicio del trámite parlamentario para dejar sin efecto la normativa sancionatoria. “Vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo sea derogada”, afirmó el presidente del Parlamento venezolano.

Dinorah Figuera, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez Foto: X/@jorgerpsuv

Al justificar el cambio de postura institucional, el dirigente explicó que el instrumento legal había sido diseñado para un escenario político distinto y destacó la ruta de negociaciones impulsada desde el Ejecutivo interino.

“Esa ley obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía Venezuela”, sostuvo Rodríguez, agregando que dicho contexto se ha venido resolviendo por la “vía de la diplomacia de paz defendida” por la presidenta Delcy Rodríguez.

Origen de la ley y contexto de la transición política en Venezuela

La Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo permanecía vigente desde finales de 2024, periodo en el que fue promovida luego de la reelección del depuesto mandatario Nicolás Maduro en unos comicios cuestionados por la oposición venezolana y desconocidos por gran parte de la comunidad internacional.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información

En su articulado, la ley establecía la denominada muerte política de por vida y condenas carcelarias de hasta tres décadas para aquellas personas que, a juicio de las autoridades de entonces, impulsaran sanciones económicas extranjeras contra el país.

Dichas medidas restrictivas internacionales contra Venezuela fueron impuestas principalmente por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros Estados en respuesta a graves violaciones de los derechos humanos, el deterioro institucional de la democracia y casos de corrupción.

La derogación anunciada este jueves se produce en el marco de la nueva etapa política abierta en Venezuela a comienzos de 2026, cuando Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos, ejerciendo desde entonces el gobierno bajo las directrices de Washington y adelantando acuerdos con la oposición.

*Realizado con información de AFP.