Petro llama a formar un “ejército de la luz”: amenazó a Europa por “ayudar a los nazis” y arremetió contra EE. UU. por su apoyo a Israel

Un ejército de la salvación del mundo que no permita más genocidios y no permita la economía fósil que va a extinguir la humanidad. pic.twitter.com/7Ap1dWm0Rn

El mandatario continuó hablando del ejército de la luz y el llamado a detener la guerra en Gaza, “si nuestro llamado al diálogo no detiene las bombas, si el Guernica sigue, en todas partes y yo sé lo que me cuestan estas palabras”,dijo.

El presidente Petro dejó claro que Colombia ya no enviará más carbón a Israel y anunció que se va a revisar un decreto que abría la puerta a esta posibilidad.

“Yo dije que no iba a una sola tonelada de carbón más a matar bebés palestinos y aquí en esta casa, bajo mi Gobierno, funcionarios blancos descendientes de esclavistas, lo digo, se tomaron la idea de cómo volver la frase del presidente inocua en un decreto no fue Grencord no fue Drummond –aprovecharon, eso sí–, pero quienes cometieron la traición estaban aquí pagos por el pueblo colombiano“.