Piden al presidente Petro mostrar “firmeza frente al régimen dictatorial de Maduro”

El CORI pidió al Gobierno colombiano tomar distancia del régimen de Nicolás Maduro y fortalecer la cooperación con EE. UU. y Europa.

Juan Felipe Useche Chacón

Periodista Semana

25 de septiembre de 2025, 10:51 a. m.
Desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, el 7 de agosto de 2022, ha sostenido seis reuniones bilaterales con Nicolás Maduro en Venezuela. A pesar de la crisis en el vecino país, Colombia quiere mantener las relaciones diplomáticas.
Gustavo Petro y Nicolás Maduro. | Foto: getty images

El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) lanzó un fuerte pronunciamiento en el que instó al Gobierno del presidente Gustavo Petro a moderar el tono de sus intervenciones internacionales y a reforzar, con acciones concretas, la cooperación con los principales socios estratégicos de Colombia.

En su comunicado, titulado Menos retórica y más cooperación, el organismo subrayó que el país no puede arriesgar su reputación global ni la confianza de inversionistas y aliados por discursos confrontativos en foros multilaterales.

El pronunciamiento se da un día después de la intervención de Petro ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde volvió a cuestionar la política antidrogas de Estados Unidos y criticó la cooperación militar bilateral.

Para el CORI, este tipo de mensajes terminan debilitando la posición internacional de Colombia. “Con retórica vacía, solo se arriesgan mayores consecuencias negativas para el país y su desarrollo social”, advierte el texto.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se dirige al 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Pamela Smith)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Asamblea General de las Naciones Unidas | Foto: AP

El comunicado insiste en que es urgente trazar hojas de ruta claras en política exterior y en la lucha contra las drogas, en coordinación con Estados Unidos, Europa y los países de la región. Según la entidad, solo un trabajo conjunto bajo el principio de corresponsabilidad permitirá avanzar en la erradicación, interdicción y cooperación judicial frente al narcotráfico.

Uno de los apartados más duros del pronunciamiento apunta al vecino país. El CORI pide al Gobierno colombiano adoptar una posición firme y distante frente al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, al que responsabiliza de ser un actor desestabilizador en la región.

Contexto: “La diatriba de Petro en la ONU avergonzó a Colombia ante el mundo. Un hombre apocado, embajador de Maduro”: Juan Carlos Pinzón

La organización subraya la necesidad de confrontar “contundentemente” al Cartel de los Soles, al Tren de Aragua y a otras estructuras del crimen organizado que, desde territorio venezolano, representan una amenaza directa para la seguridad y la paz en Colombia.

El presidente Gustavo Petro y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.
El presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto: Montaje con fotos de Getty Images.

Además, el comunicado advierte que sin un enfoque serio de cooperación, será imposible que el país supere los efectos de estar bajo la sombra de “listas negras” internacionales o sanciones que afectan la confianza de socios, inversionistas y visitantes.

En ese sentido, el CORI recordó que Colombia ha hecho “el mayor sacrificio en vidas, paz política y gasto público” en la lucha contra las drogas, por lo que debe recuperar credibilidad en la escena global.

Contexto: Exponen qué hay detrás del discurso de Petro ante la ONU: “Estaba sirviendo como abogado de oficio”

Finalmente, la organización hizo un llamado a la Cancillería colombiana para que retome su papel histórico como guardiana de la reputación e intereses nacionales.

“Siguiendo una tradición que se ha mantenido por décadas en nuestra historia, la Cancillería de San Carlos debe reasumir su papel de guardiana de la reputación y de los intereses nacionales”, concluye el comunicado.

