Polémica en Argentina: “Está más pendiente de la peluquería que de entrenar”, el tipo de frases que periodistas deben evitar en Qatar 2022

A menos de un mes del inicio de Qatar 2022, hay una fuerte polémica en el país que, probablemente, sea el más futbolero del mundo: Argentina.

La revuelta se da por un documento, dirigido a los periodistas que cubran el próximo mundial de fútbol, llamado Recomendaciones para la cobertura del Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Entre los consejos, que buscan evitar la discriminación o los malos usos del lenguaje, se encuentran sugerencias como “no reproducir cánticos o comentarios agraviantes” o “no evaluar positivamente jugadas que impliquen acciones malintencionadas y/o lesiones al rival”.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) es la organización detrás de la creación de este manual de 21 páginas.

Sin embargo, el texto se ha dado a conocer principalmente por las críticas. Pablo Carrozza, un reconocido periodista argentino, se manifestó: “Acabo de leer el manual del Inadi para cubrir el mundial, y me pareció la pelotudez más grande de la tierra. O sea no me refiero al manual, que ya en sí me parece una pelotudez, sino al Inadi, un organismo que no sirve para nada, con una titular que no sabe donde está parada”.

Acabo de leer el manual del INADI para cubrir el mundial, y me pareció la pelotudez más grande de la tierra. O sea no me refiero al manual, que ya en sí me parece una pelotudez, sino al INADI, un organismo que no sirve para nada, con una titular que no sabe donde está parada. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) October 26, 2022

La mayor crítica se ha dado porque el Inadi es un organismo nacional del Estado argentino y no un ente privado, por lo que muchos consideran inadecuado que sea este el uso que se les dé a los recursos públicos.

¿Qué contiene el criticado manual?

En el manual se establecen cuatro ejes: racismo y xenofobia, violencia en el juego, discriminación, y género y diversidad sexual. En cada uno de los casos se dan ejemplos para ilustrar lo que serían las buenas prácticas comunicativas y sus contraejemplos, para evitar la “lesión de derechos”, según el instituto.

Racismo y xenofobia. En temas como el racismo, el manual especifica que se recomienda, “al referirse a la comunidad afro, no utilizar la palabra ‘negro’ o la construcción ‘piel oscura’ o similares, y en su lugar dice que de preferencia debe usarse la denominación ‘afro’ o ‘afrodescendiente’. Da un ejemplo del tipo de frases que deben evitarse, en este caso ‘este equipo tiene cinco jugadores de piel oscura’ es incorrecto”.

Además, recomienda evitar asociar la palabra “negro” a hechos negativos o prácticas ilegales. El ejemplo correcto sería que un periodista dijera: “La situación en la que se encuentra el equipo es muy complicada”, en lugar de “se ve negra la suerte para el equipo”.

También invita a evitar generalizaciones como “los negros son de correr mucho” o “los equipos latinos son desordenados” y preferir otras como “el lateral izquierdo de Camerún tiene una entrega admirable” o “es notable la integración de las personas afros en los equipos europeos”.

Violencia en el juego. Sobre este tema, el manual recomienda, por ejemplo, evitar el lenguaje belicista, prefiriendo frases como ”es un partido crucial para seguir en el torneo”, en lugar de “hoy es a matar o morir” o “un partido de vida o muerte”.

Discriminación. El manual recomienda también promover enfoques respetuosos de la diversidad corporal, entre otras, para evitar la discriminación. De este modo, se preferirá decir “un gol vale igual, no importa el corte de pelo que tenga el deportista” frente a “está más pendiente de la peluquería que de entrenar”.

Género y diversidad sexual. Se recomienda ante todo evitar comentarios estigmatizantes y, por ejemplo, cuando se dan discusiones entre periodistas de distintos géneros, no usar una frase como “vos eso no lo entendés porque sos mujer”, sino decir algo como “no estoy de acuerdo, en este caso opinamos distinto”.

¿Qué dice el Inadi?

Victoria Donda, directora del instituto que publicó el manual, ha asegurado que el documento es una recomendación y no tiene, necesariamente, que ser tenido en cuenta.

En diálogo con Urbana Play, una emisora de radio argentina, la funcionaria respondió a las críticas diciendo: “No es una boludez darles sentido a las palabras”, dado que justo esa palabra “boludez” había sido utilizada por muchos de los críticos a la publicación.

Su explicación ha dado lugar a críticas aún más fuertes. “Dice Donda que el manual del Inadi para el mundial de Qatar “no es una boludez”, y tiene razón, es mucho más que eso, es una falta de respeto al contribuyente que con su dinero sostiene a inútiles como ella para que hagan estupideces en un cargo que no debería existir” sostuvo el usuario @vivaroca2015 en la red social Twitter.