Polémica en Reino Unido: ladrones y traficantes no tendrán que informar a los empleadores sobre sus delitos para ayudarles a encontrar trabajo

De esta manera, los ladrones y traficantes de drogas no tendrán que contarles a sus futuros empleadores los detalles de los delitos que habrían cometido en el pasado.

El secretario de Justicia, Alex Chalk, aseguró que el hecho de que ex delincuentes tengan que confesar sus condenas no cumplidas años después de haber salido de prisión puede ser una “enorme barrera” para las personas que intentan reintegrarse a la sociedad.

Los delincuentes que hayan cumplido sentencias de cárcel de más de cuatro años ya no tendrán que contarles a sus empleadores sobre sus delitos pasados como parte de los planes de rehabilitación del Ministerio de Justicia (MoJ).

| Foto: via REUTERS

El Lord Canciller y Secretario de Estado de Justicia, Alex Chalk, habla mientras pronuncia una declaración del HMPP en la Cámara de los Comunes en Londres, Gran Bretaña, el 7 de septiembre de 2023. | Foto: via REUTERS

Según el cambio de norma, las penas de prisión de cuatro años o más, para delitos considerados menos graves, se “gastarán” después de un período de rehabilitación de siete años, siempre que no se cometa más delito.

Cambios principales

Según las normas anteriores, la custodia de más de seis meses y hasta dos años y medio debía declararse durante cuatro años, las penas de hasta cuatro años no se consideraban no cumplidas durante siete años y las penas de más de cuatro años nunca se gastaron.

Los ladrones no tendrán la obligación de informar sobre sus delitos frente a sus empleadores | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, a los defensores de la justicia penal les preocupa que se oculten las condenas. “Todos esperamos que haya algunos empleadores que brinden a las personas una segunda oportunidad. Pero no debería ser un secreto para ellos, si algunos empleadores van a creer en las segundas oportunidades, deberían poder hacerlo con conocimiento de causa”, afirmó uno de ellos.

Los nuevos planes surgen cuando cifras impactantes revelaron que la policía no logró resolver tres cuartas partes de los robos y robos de automóviles en el último año. La asombrosa cifra de 214.076 robos en Inglaterra y Gales (es decir, 587 por día) quedaron sin resolver en el año transcurrido hasta junio de 2023.

Los datos muestran que el 76 por ciento de los casos de robo y el 77 por ciento de los casos de robo de automóviles se cerraron sin identificar a ningún sospechoso, y la proporción de delitos no detectados aumentó un seis por ciento con respecto al año anterior , según Daily Mail.