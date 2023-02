︎Por esta razón, un restaurante prohibió el ingreso a menores de 10 años; ¿está de acuerdo?

En Estados Unidos, un restaurante anunció que prohibirá el ingreso a niños menores de diez años a partir del 8 de marzo como una medida de cara al futuro de su negocio. El anuncio ha despertado varias reacciones, algunas en contra.

Se trata de Nettie’s House of Spaghetti (La casa de los espaguetis de Nettie), sitio que en sus redes sociales expuso a sus comensales frecuentes y clientes potenciales las razones por las que decidió reservarse el derecho de admisión.

La medida ha generado controversia, entre otras cosas, por el rango de edad al que va dirigida.

El restaurante está ubicado en Estados Unidos (imagen de referencia). - Foto: Facebook / Nettie's House of Spaghetti

“Los niños menores de 10 años ya no podrán cenar en Nettie’s”, fue el anuncio general que precedió a una serie de argumentos que, según el establecimiento, fueron evaluados para no tomar una resolución ‘a la ligera’.

”Nos encantan los niños. Realmente, lo hacemos. Pero últimamente, ha sido extremadamente difícil acomodar a los niños en Nettie’s”, continuó la publicación.

¿Cuáles fueron los argumentos?

Según el restaurante, los niveles de ruido y las complicaciones para adecuar un espacio con sillas altas, sumado a la limpieza de “desastres” y el descontrol de los menores que corren por todo el lugar llevaron a no optar por otra salida.

Ese sitio aseguró que había llegado el momento de poner fin a las dificultades, pese a que la determinación pueda ser tomada como ‘radical’.

Nettie’s House of Spaghetti señaló que habían enfrentado episodios recientes, con los anteriores factores, y que fueron el detonante para encontrar esa solución. Así las cosas, ahora esperan poder terminar no solo con el desorden sino con otros puntos como, por ejemplo, la molestia que pueden sentir otros comensales.

En la publicación volvieron a recalcar que “a partir del 8 de marzo, el día que regresamos de nuestras vacaciones de invierno, ya no permitiremos que los niños menores de 10 años cenen en el restaurante”.

Así tomaron algunos esa disposición

El restaurante aseguró ser consciente de que su decisión podía desagradar a los papás de niños con ‘buen’ comportamiento, pero agregaron que “creemos que esta es la decisión correcta para que nuestro negocio avance”.

En Facebook, algunos internautas expresaron su posición e indicaron que ‘siempre’ había opciones para comer en casa cuando una familia tenía menores.

La disposición empezará a regir desde el 8 de marzo (imagen de referencia de restaurante). - Foto: Getty Images / Thomas Barwick

“Siempre hay comida para llevar si los niños realmente quieren probarla. No todos los restaurantes son aptos para un “ambiente familiar”; “Eso es realmente triste de escuchar... Con un niño de 9 años que se porta bien, no soy bienvenida... triste”; “Ya a nadie le gustan los niños mal portados (...), sobre todo a la hora de cenar”; “Los niños están fuera de control y la mayoría de los padres no se dan cuenta”.

Trágico final para un niño en China

En un desenlace fatal terminó el intento de un padre, en China, por ‘motivar’ a su hijo para que tuviera un mayor rendimiento escolar. La justicia del gigante asiático aplicó una sentencia de 12 años de prisión contra el sujeto que terminó acabando con la vida del menor con una espada.

El individuo (identificado como Yang Junming) declaró ante las autoridades, en la provincia de Sichuan, que utilizó una espada samurái para asustar al pequeño, pero le causó una herida a la altura de la cintura. De acuerdo con el reporte médico, esta tenía unos 10 centímetros de larga y llevó a que se desangrara.

Al parecer, el arma que usó fue una espada. - Foto: Getty Images

La agresión se remonta al 7 de enero de 2022, luego de que el padre sostuviera una reunión virtual con un profesor (quien le refirió sobre las calificaciones).

“Me puse tan furioso que tomé una espada samurái japonesa y me acerqué para apuñalarlo (...) Solo quería asustarlo, hice lo peor con la mejor motivación”, dijo Junming a las autoridades, informó South China Morning Post.