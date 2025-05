Primer encuentro directo entre Ucrania y Rusia desde la escalada de la guerra, y otras seis noticias internacionales de la semana

En febrero se cumplieron tres años de la invasión rusa a Ucrania. Aunque estos países realizaron al menos dos encuentros directos, en marzo de 2022, para considerar el fin de la guerra, las reuniones no tuvieron éxito. Esta semana hubo un nuevo intento y delegaciones de las naciones en guerra se encontraron en la ciudad turca de Estambul.

La reunión surgió como una propuesta del presidente ruso Vladímir Putin. Ante la iniciativa, su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, lo invitó a que se reunieran frente a frente. Sin embargo, Putin rechazó la oferta, pese a las presiones, y envió un grupo de segundo nivel en su lugar. El jefe de la delegación de Rusia, Vladímir Medinsky, aseguró: “Estamos listos para dialogar, para reanudar las negociaciones de Estambul; estamos preparados para posibles compromisos y su discusión”, antes de iniciar con la reunión. Por su parte, Zelenski confirmó la asistencia de una delegación de más alto nivel, que además fue acompañada por representantes de Turquía y Estados Unidos, y aprovechó para señalar, nuevamente, que su par no se toma en serio la paz. Europa había amenazado con sancionar a Rusia si Putin no aceptaba un cese al fuego, y lo instó a reunirse. No obstante, el líder ruso mantiene su silencio.