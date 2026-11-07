¿Puede haber un ataque nuclear próximamente?: Experto habló sobre países que piden prepararse con kit de emergencia

La sugerencia de contar con un “kit de emergencia”, equipado con productos indispensables para hacer frente a un mínimo de 72 horas ante cualquier eventualidad, ha adquirido relevancia en diferentes partes del mundo.

Así es el kit de supervivencia de 72 horas recomendado por la Unión Europea

El tema ha generado interés después de que varios gobiernos difundieran comunicados y recomendaciones a través de las redes sociales, lo que ha suscitado interrogantes acerca de los motivos que impulsan estas iniciativas.

Entre las naciones que han impulsado la elaboración de estos paquetes de prevención figuran Japón, Canadá, Reino Unido y México.

Los países piden que la personas tenga un kit de emergencia a la mano. Foto: Getty Images

El propósito de esta alerta es que los hogares dispongan de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades fundamentales durante las primeras jornadas de una posible contingencia.

En el continente americano, Canadá, México, Colombia y Ecuador aconsejan disponer de artículos básicos que permitan afrontar las primeras 72 horas de una emergencia. Por su parte, Chile establece un margen de preparación que oscila entre dos y tres días.

Esteban Santos, abogado internacionalista, decano de la Universidad Hemisferios de Ecuador, habló con SEMANA sobre este tema y aseguró que el principal motivo por el que los países están haciendo este llamado es “el miedo” por parte de los europeos, principalmente “porque la historia no quieren repetirla”.

“Los extremos se nutren del miedo y de lograr extrapolar noticias que puedan llegar a tener algún tipo de condimento para hablar de eso y no hablar de política interna”, dijo Santos, asegurando que los países están en alta tensión por los conflictos que han incrementado la alarma en todo el mundo.

Donald Trump y Alí Jameneí, líder supremo de Irán Foto: Getty Images

El experto aseguró que si bien hay conflictos que podrían suscitar ese medio en países de Europa y Oriente medio, hay un país en particular que no se le ha tomado la seriedad necesaria y es Corea del Norte.

“Para mí que menos he hablado es del hermano loco de Corea del Sur, del señor Kim, creo que él es el que está más ansioso que nadie de lograr probar su valentía en un concierto internacional, un país que ha tenido hambrunas un país armado, ante cualquier miedo de qué se muevan las placas tectónicas para mí, si es que hay alguien lo suficientemente loco que no tiene ningún tipo de contrapeso, es Kim”, aseguró el experto.

En medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, y las constantes amenazas del régimen iraní sobre una respuesta contundente sí Trump decide atacarlos, países de Europa han expresado su preocupación por un ataque directo en su territorio, por parte de Irán.

Al respecto, Santos aseguró que no ve un ataque de esa magnitud en un futuro próximo en ningún país del viejo continente.

Kim Jong-Un Foto: GETTY

“Lo veo en extremo remoto porque no veo la utilidad práctica de armar un nuevo frente. Lo que han dicho los ayatolás es que ellos van a iniciar ataques en contra de cualquier país que consideren hostil o que sean amigos de los norteamericanos, y en este momento ninguna potencia europea se ha presentado como un país amistoso hacia los intereses de Washington”, aseguró el abogado internacionalista.

“Los ingleses, le acaban de decir no a Trump y no aceptan que Putin esté en la reunión del G 20 incluso amenazaron el mundial de hockey, su comparecencia, si es que van rusos. Entonces no vería ninguna razón, basándote en una una reflexión de teoría de juegos, el poder pensar en que existan unos Ayatolás las dispuestos armar otro frente en Europa, sabiendo que hay una Europa armada nuclear y que hoy más que nunca están más alejadas de Washington”, dijo.

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Finalmente, el experto consideró poco probable que América Latina, especialmente la región andina, se convierta en escenario de un conflicto nuclear o sufra ataques de esta naturaleza.

Santos explicó que los recientes acercamientos de gobiernos como los de Ecuador y Colombia a la administración de Donald Trump responden, en parte, a intereses políticos y estratégicos.

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Asimismo, sostiene que, ante una eventual confrontación nuclear en Oriente Medio o Europa, Latinoamérica quedaría relegada de las prioridades internacionales.