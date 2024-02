¿Qué opina María Isabel? La monarquía británica rompe su secretismo

Y aún, porque tampoco el secretismo se rompe así como así de la noche a la mañana, no especifica qué tipo de cáncer es. Aunque los problemas de secretismo empiezan porque desencadenan una cadena de especulaciones. La primera es que el rey tiene cáncer de vejiga, lo cual no deja de tener enorme gravedad.

Hasta ahí, por ahora, llegan las verdades del rey que quiso dar ejemplo de transparencia, no seguido, sin embargo, por su heredero, el futuro rey William, porque su esposa Kate fue hospitalizada por razones misteriosas por varios días.

Y arrancan las especulaciones, que fue por una depresión; no, que fue por un problema de bulimia; que no, que fue por una histerectomía, a lo que las mujeres hemos desmitificado con una sencilla, aunque cruda, explicación: es cuando nos someten a un tratamiento para sacarnos la tubería con el objeto de evitar complicaciones.

¿Qué opina María Isabel? Cadena de mentiras en el Gobierno Petro

¿Qué estará opinando María Isabel hoy lunes, 12 de febrero, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno al calificativo de “decentes” que usa el presidente cada vez que se refiere a la terna de candidatos a fiscal que el Gobierno le presentó a la Corte Suprema, por algunos de cuyos nombres la Corte aún no se decide, entre otras, porque indudablemente se ha sentido presionada y apurada.

La primera mentira de este ministro decente, haciéndole la segunda a su presidente, es que las investigaciones por posible financiación indebida a la campaña presidencial de Petro, que no merecería nunca calificativo distinto de normales, tienen por objeto sacar el presidente Petro de su cargo. Pura paja.

Continúan presiones contra la Corte Suprema: el Cric amenaza con “reactivar la minga” y marchar a Bogotá si no hay decisión sobre la nueva fiscal

La otra mentira es que está bien que la popocha Fecode, que tiene plata para regalar a las campañas, no fue la que siguió a la Corte, cuando sabemos que Fecode estuvo metida en esos incidentes.

La tercera mentira es que los magistrados renunciaron a su protección, comunicándole al presidente que ellos no se sentían confinados dentro de sus oficinas, sino que preferían quedarse adentro, no porque no los dejaran salir, sino porque estaban trabajando y preferían seguir haciéndolo.