La guerra en Irán se acerca a cumplir su primer mes y, en la última semana de operaciones, ha dejado varios hechos de gran magnitud dentro de la cúpula del poder iraní. El primero fue la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, ocurrida el 28 de febrero, que dejó al régimen sin su principal figura política y religiosa.

Tras su fallecimiento, el Gobierno iraní entró en un periodo de transición en el que varias figuras asumieron roles de mayor visibilidad dentro del aparato estatal. Entre ellas se encontraba el jefe de seguridad nacional, Alí Larijani, quien pasó a ser uno de los principales representantes del liderazgo iraní mientras se resolvía la sucesión.

El martes, el ministro de Defensa de Israel informó que Larijani había muerto durante un bombardeo nocturno. Posteriormente, el Gobierno iraní confirmó el deceso del jefe de seguridad y del general Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij, uno de los principales aparatos de control interno del régimen.

Golpe a la cúpula iraní: quiénes han muerto en la guerra con Estados Unidos e Israel

Al día siguiente, el miércoles 17 de marzo, el Gobierno israelí declaró que el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Jatib, había muerto en otro bombardeo en Teherán.

En el mismo comunicado, el Gobierno de Israel sostuvo que “la política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el alambre”. Por su parte, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos considera que el régimen iraní “se mantiene intacto, pero muy debilitado”, según declaró Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional.

Felipe VI, rey de España. Foto: GETTY IMAGES

Frase

“Mucho abuso”

Dijo el rey Felipe VI, reconociendo que esta situación sucedió durante la conquista de América, pese al “afán de protección” hacia los indígenas por parte de los Reyes Católicos.

Las operaciones israelíes en el Líbano han dejado miles de muertos. Foto: GETTY IMAGES

Cifra

1.001

Es el número de personas que han muerto en Líbano desde el inicio de la guerra. El Ministerio de Salud libanés informó que los ataques de Israel han causado estos fallecimientos desde que comenzó el conflicto con Hezbolá el 2 de marzo.

Vista de una excavadora durante la construcción de barreras en la frontera entre Chile y Perú. Foto: AP

A lo Trump

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha el lunes la construcción de barreras en la frontera con Perú, una de sus principales promesas de campaña, para frenar el ingreso ilegal de migrantes provenientes de ese país y de Bolivia. “Hoy comenzamos a frenar la migración irregular”, dijo Kast.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: GETTY IMAGES

El Salvador

Sin perdón

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, endureció nuevamente su política contra las pandillas al impulsar una reforma constitucional que establece la prisión perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”, en el país que registra la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.

El mandatario, que gobierna con un amplio control institucional, presentó la iniciativa ante el Congreso días después de que varias organizaciones no gubernamentales lo acusaran de cometer “crímenes de lesa humanidad” en el marco de su política de seguridad, un modelo que algunos Gobiernos de América Latina han mostrado interés en replicar.

Nayib Bukele propone cadena perpetua para menores de edad que cometan homicidio o violación en El Salvador

“La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, señala el texto aprobado por 59 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa.

José Adolfo Macías Villama, alias Fito. Foto: GETTY IMAGES

Ecuador

La libreta de Fito

Un cuaderno incautado durante una redada en un búnker de la organización criminal Los Choneros en Manabí, Ecuador, reveló un posible vínculo con el asesinato del exsenador colombiano Miguel Uribe Turbay. El documento, hallado en una operación contra la estructura de José Adolfo Macías, alias Fito, contiene nombres y apodos relacionados con la red criminal.

Entre ellos aparece alias Churco, identificado por las autoridades como un ciudadano colombiano que ya había sido mencionado en las investigaciones por el atentado contra Uribe. Según la policía, Churco estaría implicado en redes de narcotráfico en Bogotá y en actividades de pesca ilegal utilizadas para mover dinero y recursos.

Crece la tensión entre Noboa y Petro: “En Colombia, le dan espacio a la familia de Fito, que cruzó al país”, presidente de Ecuador

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

Cuba

Gran resistencia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este martes una “resistencia inexpugnable” ante las amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, de tomar la isla. “Ante el peor escenario, a #Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, escribió Díaz-Canel en la red social X.

Rusia genera intriga en el mundo al decir que está ayudando a Cuba. ¿Qué le está enviando?

El lunes, Trump afirmó que espera tener “el honor de tomar Cuba, de alguna manera” y habló de “liberarla”, en medio de conversaciones con autoridades de La Habana. Por su parte, el mandatario cubano denunció que Estados Unidos “amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional”.