Régimen venezolano anuncia investigación contra página que recolecta fondos para “la caída” de Maduro

Una cuenta regresiva que dio inicio a la colecta que promete “la caída” del gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, el pedido de un ex Navy Seal de “votar con dólares”, noticias falsas y un llamado del mandatario izquierdista a “pulir los fusiles”. Parece una película, pero es real.

| Foto: Eyepix Group/LightRocket via Get

Protestas en Venezuela contra el régimen de Maduro. | Foto: Eyepix Group/LightRocket via Get

“Hay que pulir los fusiles”

“Me da culpa como mamá, espero me perdonen”: María Corina Machado habla de la separación de sus hijos tras quedarse en Venezuela

Contexto: “Me da culpa como mamá, espero me perdonen”: María Corina Machado habla de la separación de sus hijos tras quedarse en Venezuela

Ya Casi Venezuela, por la cual ninguna organización ha asumido responsabilidad, no ha dado información sobre qué iniciativas pretende financiar. Maduro le advirtió a Guterres de “amenazas” en redes sociales, que “promueven, incluso, la recolección de fondos para la realización de atentados contra la institucionalidad”.

“Este señor Erik Prince, amenazando (...). Nosotros no estamos desarmados”, reaccionó el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino. “Van a recibir una respuesta contundente, en primera línea, de la Fuerza Armada”. El chavismo denuncia con frecuencia conspiraciones.

En la cuenta en X de Ya Casi Venezuela, algunos se mostraban esperanzados, otros escépticos. “Yo me anoto, el que no arriesga no gana”, escribió un usuario. “Lo que faltaba”, cuestionó otro. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, calificó de “estafa” la recolección de fondos. Prince “vio un potencial criminal para levantar dinero de forma ágil y rápida”, dijo Cabello.