Reportan nuevos saqueos en varias zonas de París este domingo 18 de octubre

La policía de París se enfrenta este domingo a manifestantes y a nuevos saqueos mientras las autoridades evalúan los daños causados la víspera por los disturbios derivados de las multitudinarias protestas en todo el país por el costo de la vida que dejaron cerca de 2.000 detenidos.

El caos del sábado, calificado de “sin precedentes” por las autoridades, aumentó la presión sobre el presidente de centroderecha Emmanuel Macron, que en las últimas semanas también ha enfrentado manifestaciones estudiantiles.

La convulsión se produce a seis meses de las elecciones presidenciales de 2027, con Macron fuera de la contienda por límite de mandatos y la ultraderechista Marine Le Pen encabezando los sondeos.

En París, los empleados municipales todavía estaban limpiando las calles, que estaban llenas de restos calcinados de las barricadas erigidas por manifestantes con bicicletas, contenedores de basura y mobiliario urbano, cuando una nueva concentración no autorizada reunió a cientos de personas este domingo en la Plaza de la República, en el centro de la ciudad.

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La policía intentaba dispersar a los manifestantes con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras y desplegó por segundo día consecutivo una unidad especializada en las violencias urbanas.

“Ante las primeras tensiones, los efectivos” se acercaron “para dispersar y detener”, agregó la Prefectura de Policía.

Ali, de 26 años, afirmó que circulan llamados en las redes sociales para acudir y “continuar con la movilización de ayer, con la idea de agotar a los policías”.

La convulsión se produce a seis meses de las elecciones presidenciales de 2027, con Macron fuera de la contienda por límite de mandatos y la ultraderechista Marine Le Pen encabezando los sondeos. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Imágenes difundidas por canales de televisión mostraron el saqueo de una tienda de ropa y varios incendios de bicicletas en el sector.

Unas 2.000 personas fueron detenidas el sábado y cerca de 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, informó este domingo el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, propondrá una comisión parlamentaria para investigar los disturbios y saqueos, así como la actuación de las fuerzas de seguridad, cuestionada por la oposición y varios alcaldes.

En París, donde la policía informó de un récord de 855 detenidos, se veían en varias zonas vidrieras destrozadas y carcasas de autos incendiados.

La vicealcaldesa de París Lamia El Aaraje lamentó “un nivel de violencia que, creo, nunca habíamos visto”.

Bajo presión, el presidente Macron pronunciará un discurso a las 18H00 GMT, tras reunirse con el primer ministro y otros miembros del Ejecutivo.

En la capital y en varias ciudades, como Marsella, Burdeos, Niza y Estrasburgo, decenas de negocios fueron saqueados por jóvenes enmascarados durante las manifestaciones del sábado, que se habían convocado a nivel nacional contra la inflación y el alto costo de la vida.

Al menos 1.500 comercios resultaron dañados en todo el territorio, según la Federación de Comercio y Distribución.

Grupos de “ultraizquierda”

En el centro-oeste del país, la ciudad de Limoges perdió el sábado su ayuntamiento del siglo XIX a causa de un incendio que, según declaró el prefecto local a la cadena LCI, fue provocado deliberadamente por “una horda salvaje”.

Tanto el gobierno de Macron como la candidata presidencial de extrema derecha, Marine Le Pen, culparon a grupos de “ultraizquierda” por la violencia.

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Jean-Luc Mélenchon, el líder del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), quien había respaldado abiertamente las movilizaciones, respondió: “Quienes comparten nuestra lucha no tienen nada que ver con el pillaje, el saqueo”.

Más tarde instó al presidente a responder a las reivindicaciones de los manifestantes, y afirmó que la juventud “necesita que esta situación termine bien”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó la inmigración con los disturbios e instó a Francia a endurecer sus normas migratorias.

“La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande”, afirmó en su plataforma Truth Social.

Una adolescente pierde un ojo

En París, la fiscalía informó que más de 500 personas continuaban detenidas este domingo, entre ellas 171 menores.

La violencia tuvo lugar al margen de una jornada de movilización nacional contra la carestía de la vida, que reunió entre 550.000 y 800.000 personas, según las autoridades y la principal central sindical francesa, la CGT, respectivamente.

La policía utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes, que lanzaron proyectiles y dispararon fuegos artificiales.

Un joven de 17 años perdió una mano en la sureña Saint-Étienne por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad y una adolescente de la misma edad perdió un ojo en Mulhouse (este).

Además de los colectivos de estudiantes, el movimiento de los chalecos amarillos, que organizó protestas hace ocho años contra el alza de un impuesto al combustible, había convocado las manifestaciones del sábado bajo el lema “Amarillos y Jóvenes”.

La principal queja era el costo de la vida, impulsado en parte por la guerra en Oriente Medio, que ha contribuido a la aceleración de la inflación.

Con información de AFP