Robo de la Bóveda Verde de Dresde: el espectacular hurto de una "invaluable" colección de joyas en Alemania

La colección fue creada en 1723 por Augusto II el Fuerte, también conocido como Federico Augusto, quien fuera gobernante de Sajonia, estado donde se encuentra el Palacio, que hoy es considerado como uno de los museos más antiguos del mundo. "Tres de un total de 10 juegos de diamantes se han ido", lamentó Marion Ackermann, directora de las Colecciones Estatales de Arte de Dresde, un complejo compuesto por once museos y una biblioteca.

La policía de Dresde, en colaboración con funcionarios del museo, asegura que todavía están tratando de determinar exactamente cuánto fue robado .Ackermann calificó el robo, que se llevó a cabo la madrugada de este lunes, como "invaluable: no podemos ponerle una valor monetario".

La policía investiga cómo lograron entrar los ladrones. Foto: AFP/BBC

"El valor cultural de esta colección inigualable es muy superior a su valor monetario", agregó. La Bóveda Verde permanece cerrada y los ladrones, que se dieron a la fuga, aún no han sido atrapados. Hasta el momento se cree los ladrones habrían entrado en la Bóveda al remover una parte de una reja de hierro localizada en una ventana en la planta baja y posteriormente romper un vidrio. El diario alemán Bild aseguró horas después del anuncio del robo que las joyas tendrían un valor de 1.000 millones de euros (US$ 1.100 millones), pero Ackermann advierte que "los artículos no se pueden venden legalmente en el mercado del arte porque son muy conocidos".