Rusia acusa a Estados Unidos de tratar de enfrentar a las antiguas repúblicas soviéticas

Las autoridades rusas han acusado a Estados Unidos de intentar borrar el nombre de Rusia del mapa político del mundo y de enfrentar a las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, a la vez que han señalado las supuestas intenciones de Washington de infligir una derrota “estratégica” rusa en Ucrania.

Así lo ha sostenido el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, quien ha detallado que Estados Unidos pretende agotar y desgastar a Rusia, según ha recogido la agencia TASS.

“Quieren abrir una brecha entre nosotros y las antiguas repúblicas soviéticas, les amenazan con sanciones, les persuaden de que hay que poner fin a toda cooperación con nosotros y cortar todos los lazos”, ha aseverado Antonov, recalcando que las relaciones ruso-estadounidenses se encuentran “en un estado lamentable”.

Así, el embajador ruso en Estados Unidos ha señalado que “los rusófobos han decidido borrar el nombre de Rusia del mapa político del mundo”, asegurando que “no son eslóganes propagandísticos ni una forma de hablar”.

“Los círculos políticos de Washington no ocultan el objetivo de su guerra en el territorio ucraniano, y no se me escapó la lengua: infligir una derrota estratégica a Rusia, agotar y desgastar a nuestro país”, ha dicho Antonov en declaraciones recogidas por la citada agencia.

Rusia es el país donde la democracia registró el mayor retroceso en 2022

De acuerdo con estudio de The Economist publicado este miércoles 1 de febrero, Rusia es el país donde la democracia registró el mayor retroceso en el año 2022. Esta fue una tendencia que también se verificó, aunque en menor grado, en El Salvador, Perú y México.

Tras la invasión de Ucrania, el índice de democracia de Rusia se situó en la posición 146, perdiendo 22 lugares en relación con 2021, en la clasificación de este estudio sobre 167 países.

De acuerdo con el informe de la sección de investigación y análisis del grupo, EIU, la guerra “reveló las divisiones entre las democracias desarrolladas que apoyan a Ucrania y numerosos países en desarrollo que escogieron no tomar partido”.

El editor del reporte, Joan Hoey, sostiene que “no puede haber democracia sin soberanía” y, en su opinión, “cualquiera que crea en la democracia debería apoyar el combate de Ucrania por su autodeterminación”.

América Latina

En América Latina, El Salvador perdió 14 puestos, pasando a la posición 93.

Por su parte, México cayó al puesto 89. Perú, en la posición 75, pasa del grupo de “democracia deficiente” al de “regímenes híbridos”.

Cuba se encuentra en el puesto 139, Nicaragua en la posición 143 y Venezuela en la 147. Los tres continúan en el bloque de “países autoritarios” de la clasificación de EIU.

Chile se encuentra en el puesto 19, España sigue. Ambos países vuelven al grupo de “democracias plenas”, del que habían salido en 2021, gracias a la supresión de las restricciones por la pandemia.

Noruega repite como número uno de la lista y Afganistán, también como el año pasado, cierra la clasificación.

Como en 2021, menos de la mitad de población mundial vivió en democracia y sólo un 8 % en “democracia plena”, según el informe.

El estudio se basa en cinco categorías: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles

Rusia y México

Entre dos de los países que se reportan en los primeros lugares del reporte hubo hace poco un apoyo mediático mutuo.

Recientemente, se informó sobre el envío de tanques de guerra a Ucrania, con el objetivo de blindar militarmente a este país en medio de la invasión rusa.

Uno de los países que no celebró el apoyo de por lo menos 12 naciones que enviarán vehículos blindados a Kiev fue México, en cabeza del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde la presidencia, López Obrador afirmó que Alemania se había dejado presionar por los medios, dado que durante varios días el gobierno de Alemania manifestó dudas frente a la opción de unirse al envío de los tanques.

De acuerdo con lo dicho por López Obrador, “las presiones de los medios de comunicación” hicieron que Berlín cambiara de parecer y finalmente diera “luz verde” al suministro de los tanques.

Con información de Europa Press