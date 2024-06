Salud Hernández-Mora recorrió la ciudad en Ucrania que Putin se quiere tomar. La ha atacado 76 veces

Es hora pico y decenas de ciudadanos, la mayoría mujeres, suben los escalones del metro de la estación Universidad, en el corazón de Járkov, mientras suena la sirena que advierte de un posible bombardeo. Ninguno hace el menor amago de devolverse para refugiarse en el subterráneo. Todos ignoran el sonido, como si no fuese con ellos. Están tan acostumbrados a escuchar las señales de alarma varias veces al día que ya no surte efecto. Pareciera una lotería que todos confían en que no les toque.